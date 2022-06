Après plusieurs mois de silence, Square Enix a diffusé une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI. Et l’attente en valait la peine.

Sony avait promis des « révélations palpitantes » pour son State of Play diffusé le 3 juin 2022. Et le constructeur a tenu promesse, en choisissant un one more thing de circonstance. Certains auraient sans doute espéré une date de sortie pour God of War Ragnarok, mais Sony a préféré laisser sa place à Square Enix, venu partager une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI.

Officialisé avant le lancement de la PlayStation 5 (soit en 2020), Final Fantasy XVI s’était terré dans le silence. Square Enix avait promis des nouvelles en 2021, avant que la pandémie de coronavirus ne bouscule les plans de la multinationale. À en juger par le trailer proposé plusieurs mois après, la patience des fans est largement récompensée. Ce Final Fantasy XVI a l’air incroyable.

Rendez-vous à l’été 2023 pour Final Fantasy XVI

La bande-annonce, baptisée Dominance, introduit les Eikons, de puissantes invocations que pourra utiliser le héros Clive Rosfield lors d’affrontements qui prônent la liberté accordée aux joueurs. Les amoureux de la saga Final Fantasy reconnaîtront certains noms (Shiva, Ifrit…), et chacune de leur apparition semble s’appuyer sur une mise en scène ahurissante. Visiblement, on pourra aussi se retrouver au milieu de face-à-face épique entre ces Eikons, ce qui promet des séquences dantesques — jamais vues dans les précédents Final Fantasy.

Dans tous les cas, les images donnent envie de prendre la DualSense et de découvrir Final Fantasy XVI, qui profite de la puissance de la PS5 pour en mettre plein la vue. Square Enix mise aussi sur la narration pour embarquer les propriétaires de la console dans une épopée digne d’un roller-coaster (montagnes russes).

Final Fantasy XVI // Source : Capture YouTube

Dans un communiqué publié sur le PlayStation Blog, Hiroshi Sakai, directeur du jeu, précise qu’il est « intégralement jouable » — une preuve que le développement est bien avancé et qu’il touche à sa fin. Il indique néanmoins qu’il y a encore des défis à relever avant de terminer la production d’un projet ultra ambitieux, dont le lancement a été confirmé pour l’été 2023. Il y a notamment un gros travail d’optimisation à prévoir. Il reste un peu plus d’un an à Square Enix pour faire de Final Fantasy XVI un événement sur PS5.