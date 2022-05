La communauté de modding d’Elden Ring regorge d’idées brillantes. Celle d’offrir l’opportunité de s’associer à des boss en est une.

Comme Elden Ring est un jeu vidéo très populaire, au succès immense (plus de 13 millions de ventes depuis la sortie), les fans les plus créatifs rivalisent d’idées pour offrir des expériences inédites aux joueuses et joueurs PC (grâce au modding). Parmi elles, on peut citer sans aucun problème le projet de Satoshi98, repéré par PCGamer le 15 mai. Grâce à son mod, on peut invoquer plusieurs personnages de l’univers, y compris des boss.

Vous détestez Malenia ? Vous ne parvenez pas à terrasser Radagon ? Vous rêvez de vous battre aux côtés de Maliketh ? Le mod en question ajoute une grosse dizaine d’invocations. Certaines sont des boss, d’autres des protagonistes que vous ne combattez pas pendant l’aventure (exemples : Ranni et Sellen). Il y a même des duos, voir un trio, parmi les propositions.

Elden Ring // Source : Nexus Mods

Le rêve de se battre aux côtés de Malenia dans Elden Ring

Satoshi98 a tout bien pensé. Par exemple, il a équilibré les invocations pour qu’elles ne soient pas ultra puissantes — ce qui déséquilibrerait totalement les affrontements normalement prévus dans Elden Ring. On peut le lire dans la description du mod qu’on peut télécharger sur le portail NexusMods. « Ajustement de la barre de vie, de la puissance d’attaque et de l’intelligence artificielles de tous les personnages », explique le moddeur. Cela paraît logique quand on sait qu’un boss comme Malenia a plus de 30 000 points de vie — un total que n’atteindra jamais votre héros.

L’intéressé s’est par ailleurs amusé à fournir de l’équipement aux membres du casting qui ne sont pas parés pour le combat. Ainsi, Ranni reçoit un sceptre royal, qui lui donne accès à des sorts puissants mais pas trop. Même chose pour Sellen, qui perd aussi son casque étrange. Attention, avant de pouvoir invoquer un personnage, il faudra l’acheter auprès de Miriel, dans l’église des vœux. Ce lieu se situe dans la partie est de Liurnia — deuxième zone accessible après quelques heures.

Enfin, Satoshi98 a ajusté le périmètre d’invocation pour qu’il soit plus étendu, sachant qu’on peut faire appel à ces puissants alliés autant qu’on le souhaite (ce qui est interdit dans le jeu de base). Pourquoi cette liberté ? Par simple nostalgie, avoue le créateur : « Je voulais voyager avec mes compagnons, comme dans Skyrim. » RPG édité par Bethesda, Skyrim fait partie des jeux vidéo les plus modifiés par les fans.