Un mod baptisé NoSkyrim a été conçu dans un seul but : vous faire arrêter de jouer. Mais il n'est pas au goût d'une des plateformes de distribution les plus populaires.

Sorti il y a maintenant dix ans, Skyrim continue de faire le bonheur de la communauté — et de remplir le compte en banque de Bethesda (qui relancera une version anniversaire sur les nouvelles consoles). Le RPG culte a bâti sa réussite sur un contenu immense, susceptible d’occuper pendant des dizaines et des dizaines d’heures (j’ai personnellement dépassé les 100 heures, ce qui n’est pas courant pour moi). Ce (faux ?) problème a inspiré la création d’un mod baptisé NoSkyrim, lancé le 26 août et pensé pour vous empêcher de jouer.

NoSkyrim a été imaginé par ThatLittleCommie, qui indique en description : « N’avez-vous jamais pensé que le jeu qui vous a tant fait dépenser d’argent devrait être retiré de la vente, ou rendu injouable ? Je l’ai fait. Grâce à NoSkyrim, plutôt que de démarrer une partie comme n’importe quel joueur de Skyrim, vous ne pourrez plus. » En d’autres termes, NoSkyrim est une lutte contre l’addiction à un jeu chronophage. Une initiative louable, sur le papier. Problème ? Nexus Mods, l’une des principales plateformes de distribution de mods, l’a supprimé — rapporte PC Gamer le 30 août.

Le créateur de NoSkyrim veut du soutien pour son mod anti-jeu

On peut comprendre la position de Nexus Mods : NoSkyrim n’est pas un contenu très valorisant, dans la mesure où il empêche les utilisatrices et les utilisateurs de jouer. Ce n’est pas ce que la plateforme veut proposer à sa communauté désireuse de prolonger le plaisir en profitant de contenus créés par d’autres joueurs. NoSkyrim est même l’antithèse d’un mod : c’est une manière, un peu atypique, de faire comprendre que le RPG est un peu trop addictif.

Fier de son projet, ThatLittleCommie n’entend pas abandonner. Pour preuve, le mod est actuellement disponible sur un site NSFW (Not Safe For Work). Dans la description, on peut lire : « Aidez-moi à le faire revenir sur Nexus. » Une pétition a été lancée (447 signatures au moment où nous écrivons ces lignes). « Personne ne s’est plaint et le mod a été applaudi, je demande donc à Nexus de remettre NoSkyrim », prétend ThatLittleCommie.

Il y a même un sub-reddit intitulé SaveNoSkyrim. Où on peut lire des commentaires très drôles : « Mon frère et mon père ont succombé à Skyrim, il a même eu mon meilleur ami. Avec NoSkyrim, j’étais en sécurité. Remettez-le, j’ai peur de tomber à mon tour », indique par exemple Brick-Silent. « J’étais encore prêt à ne pas jouer à Skyrim. Mais il semblerait que je doive de nouveau saisir ma hache et prendre part aux combats », ironise de son côté zyxluz123. Dernier morceau choisi : « Ça craint ! Je suis maintenant obligé de jouer à ce truc bugué appelé Skyrim, faites revenir le mod ! » signé RecycledSanity. Il n’est pas sûr que cet humour suffise à convaincre Nexus Mods.

