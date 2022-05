Le cinéaste Jon Watts, qui a réalisé les trois films Spider-Man du MCU, a reçu la mission de préparer une nouvelle série Star Wars pour Disney+.

L’avenir de Star Wars se jouera-t-il davantage à la télévision qu’au cinéma ? Les plans de Lucasfilm en la matière semblent accorder plus de considération au petit écran qu’aux salles obscures. Dans un long récit publié le 17 mai dans les colonnes de Vanity Fair, on apprend ainsi qu’une nouvelle série TV est en préparation. Une de plus.

La conduite du projet, rapporte le magazine, est confiée à Jon Watts, le cinéaste à qui l’on doit la trilogie Spider-Man à l’ère du Marvel Cinematic Universe : Homecoming, Far From Home et No Way Home. Il est épaulé par le scénariste Christopher Ford, qui a travaillé sur le premier volet et, plus récemment, sur Chaos Walking, avec Tom Holland et Daisy Ridley.

Une série s’inscrivant après le Retour du Jedi

On ne sait encore presque rien de cette nouvelle série, pas même son titre, qui n’a pour le moment qu’un nom de code. Seule indication elle doit se dérouler après les évènements du Retour du Jedi. C’est aussi dans cette période que se déroule l’intrigue de The Mandalorian et du Livre de Boba Fett, mais rien ne dit qu’elle sera liée aux deux premières.

La période s’ouvrant après l’épisode 6 de Star Wars est une période d’effondrement de l’Empire Galactique et de reconstruction dans la galaxie, avec l’émergence de la Nouvelle République. C’est une séquence longue de 32 ans (puisque c’est après ce délai que démarre l’épisode 7), ce qui laisse largement la place pour insérer de nouvelles trames narratives.

The Mandalorian, saison 2. La série se passe elle aussi après Le Retour du Jedi. // Source : Disney+

Quant aux personnages qui figureront à l’écran, ils pourraient être très jeunes. Il est question de dénicher un groupe de quatre enfants, âgés de 11-12 ans, ce qui laisse à penser qu’il pourrait s’agir d’une aventure davantage tournée vers les jeunes générations, un peu comme ont pu l’être des projets comme L’Aventure des Ewoks et La Bataille d’Endor.

La série n’a pas de date de sortie aujourd’hui. Elle s’ajoute en tout cas aux autres projets en cours ou à venir de Star Wars en série : outre les séries mentionnées plus haut, il va y avoir Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Andor, Lando, The Acolyte et Rangers of the New Republic. Sans parler de tous les autres projets qui pourraient se greffer ultérieurement. Il y a une guerre de la SVOD à gagner.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.