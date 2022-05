Quelqu’un s’est amusé à comparer la taille de tous les boss d’Elden Ring. Et figurez-vous que les grosses créatures immondes sont moins fortes que les ennemis à taille humaine.

Elden Ring comporte un nombre incalculable de boss, pour autant d’affrontements dantesques qui laissent des souvenirs à la fois de douleur et de triomphe dans les esprits. FromSoftware a imaginé des ennemis variés : certains sont immenses, d’autres à taille humaine. Grâce à cette vidéo publiée le 10 mai par Garden of Eyes, on découvre une échelle de grandeur qui permet de mieux apprécier le design de chacun des boss.

La vidéo est très longue : pendant plusieurs minutes, le héros passe en revue tous les boss d’Elden Ring, du plus petit au plus grand (attentions aux spoilers) — ce qui ne veut pas dire dans l’ordre d’apparition. Le boss le plus petit ? Celui du tutoriel, soit le plus simple à terrasser. Le plus gros ? L’immense Greyroll, matriarche des dragons qui, elle-aussi, est facile à battre (elle ne bouge pas). Vous l’aurez compris : ce n’est pas la taille qui compte.

Dans Elden Ring, les boss humanoïdes sont parmi les pires

Pour beaucoup, Malenia est considérée comme la pire boss du jeu. Elle requiert effectivement beaucoup de discipline, au regard de sa panoplie de coups (qui régénèrent sa santé à chaque fois qu’elle nous touche) et, surtout, de son enchaînement capable de tuer n’importe qui en une poignée de secondes. Dans la vidéo de Garden of Eyes, elle n’apparaît qu’à la quatrième position. En termes de mensurations, elle n’a donc rien de très effrayant. Elle compense largement cette impression par son agressivité et sa puissance.

Juste après Malenia, on retrouve Radagon, l’avant-dernier boss d’Elden Ring. Là encore, il faut outrepasser sa taille : cet adversaire est ultra coriace et peut nécessiter plusieurs essais avant d’être battu (le temps de bien comprendre comment éviter ses attaques occasionnant de lourds dégâts). Margit, premier vrai boss (et obstacle) du jeu, arrive aussi dans le top 10 des ennemis les plus petits.

Malenia dans Elden Ring, toujours dans les bons coups // Source : Capture YouTube

Attention, cela ne veut pas dire que plus les boss d’Elden Ring sont gros, moins ils sont forts. En bout de chaîne, les deux dragons Placidusax et Fortissax sont loin d’être une partie de plaisir quand on croise leur route. Et on n’oubliera pas d’évoquer Radahn, très grand et très fort.

Cette règle de la taille qui ne veut rien dire quant à la puissance est également appliquée dans les précédents jeux de FromSoftware. Bref, méfiez-vous des apparences.