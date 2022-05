Le jeu vidéo Another Crab’s Treasure nous mettra dans la peau d’un crabe mignon, pour une aventure inspirée des Dark Souls. On achète déjà.

Avec sa trilogie Dark Souls, FromSoftware a créé un genre inspirant : celui des soulslike, des RPG orientés action qui placent la barre de l’exigence très haut. Le studio japonais maîtrise cette formule comme personne — en témoigne le flamboyant Elden Ring — mais cela n’empêche pas d’autres développeurs de s’y essayer (avec plus ou moins de succès). C’est le cas d’Aggro Crab qui proposera, en 2023, Another Crab’s Treasure sur PC et Nintendo Switch.

On a déjà envie de jouer à Another Crab’s Treasure, non pas parce qu’il s’agit d’un soulslike (on adore les soulslike) mais d’une véritable parodie. On incarnera effectivement un bernard-l’ermite dont la mission sera de retrouver sa coquille — un prétexte pour proposer des combats à la difficulté plus élevée que la moyenne. À en juger par la première bande-annonce, diffusée le 11 mai dans le cadre du Indie World de Nintendo, le jeu fourmille d’idées loufoques.

Un Dark Souls avec un crabe ? Du génie !

Aggro Crab assume pleinement la dimension soulslike d’Another Crab’s Treasure. La vidéo de présentation affiche la mention « un tout nouveau soulslike », qui devient ensuite « un tout nouveau shellslike » pour transformer l’ambition en immense farce articulée autour d’un jeu de mot. Et on ne voit pas vraiment comment prendre au sérieux une aventure dans laquelle le héros peut se protéger avec des objets de fortune (canettes, conserves…), contre des ennemis qui se battent avec des fourchettes — entre autres.

C’est vraiment du génie, en espérant que le gameplay suive. À ce sujet, Aggro Crab promet un monde ouvert à explorer, plus de 50 coquillages pour repousser la faune aquatique, diverses techniques pour se défendre et plusieurs options pour régler la difficulté. Car si Another Crab’s Treasure entend proposer des sensations proches d’un Dark Souls, il sera toutefois accessible à une majorité de joueuses et de joueurs.

Another Crab’s Treasure // Source : Aggro Crab

La fiche produit déjà visible sur Steam permet d’en découvrir un peu plus sur Another Crab’s Treasure. Derrière le gag, il traitera un thème crucial à l’heure actuelle : la pollution des fonds marins. « Les ordures sont une ressource précieuse, qu’il s’agisse de soigner son apparence ou de confectionner de véritables armes à feu. Toutefois, le déluge de détritus s’accompagne d’une mystérieuse infection, le Gunk, qui pourrait bien sonner le glas de l’océan tout entier », peut-on lire.

Le précédent jeu vidéo d’Aggro Lab était déjà une parodie. Sorti en 2020, Going Under invite à explorer les ruines maudites d’anciennes startups spécialisées dans les nouvelles technologies, dans la peau d’un stagiaire. Pour ce projet, le studio partage sa vision de l’exploration de donjons générés de manière aléatoire.