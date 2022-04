Une fuite permet de découvrir les jeux PlayStation Plus qui seront offerts aux abonnés au mois de mai. On rappelle que le service évoluera en juin, avec trois formules au lieu d’une seule.

Depuis quelques mois, grâce à une fuite — crédible — publiée sur Dealabs, on peut découvrir en avance les jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus. Ce fut le cas pour la sélection d’avril, et ça l’est également pour celle du mois de mai.

Mai sera d’ailleurs le dernier mois plein avec la formule actuelle du PlayStation Plus. À compter du 22 juin, le service fusionnera avec le PlayStation Now afin de proposer trois niveaux d’abonnement différents. Chaque palier toujours plus onéreux ajoutera davantage de bonus.

Le logo du PlayStation Plus, marque unique de Sony pour les services. // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. La souscription se décline aujourd’hui en trois tarifs :

Les jeux dans le PS Plus en mai 2022

Trois jeux seront offerts en mai avec l’abonnement PS Plus (à partir du 3). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces trois jeux seront à récupérer jusqu’au 7 juin.

FIFA 22

C’est, paraît-il, l’unique moyen de faire gagner des trophées majeurs à un club comme le PSG. En plus, c’est Kylian Mbappé en égérie…

Tribes of Midgard

Tribes of Midgard se présente sous la forme d’un jeu de survie coopératif. Chaque nuit, les joueurs doivent défendre leur village face à des envahisseurs.

Curse of the Dead Gods

On a beaucoup aimé ce Curse of the Dead Gods, un roguelike assez exigeant qui rappelle un peu l’excellent Hades. Le gameplay s’articule autour de choix forts à faire pour progresser face à des ennemis toujours plus puissants.

