PS Plus en avril 2022 : voici les 3 nouveaux jeux PS4 et PS5 « offerts »

Grâce à une fuite, on connaît les jeux qu’offrira Sony aux abonnés PlayStation Plus au mois d’avril. Au regard de la sélection, on aimerait presque que ce soit un poisson.

Chaque mois, Sony récompense les abonnés PlayStation Plus — service indispensable pour jouer en ligne sur PS4 et PS5 — avec des jeux gratuits. La firme nippone annonce les différentes sélections mensuelles sur son blog mais, pour le mois d’avril, une fuite — crédible — publiée le 29 mars sur Dealabs permet de découvrir les titres en avance.

Pour rappel, Sony pourrait prochainement annoncer un nouveau service, qui serait la fusion du PlayStation Plus avec le PlayStation Now (catalogue de jeux accessible en streaming).

Logo PlayStation Plus // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. La souscription se décline en trois tarifs possibles :

Les jeux dans le PS Plus en avril 2022

Trois jeux seront proposés en avril avec l’abonnement PS Plus (à partir du 5). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces trois jeux seront offerts jusqu’au 3 mai.

Hood: Outlaws & Legends

Ne prenez pas la peine de télécharger Hood: Outlaws & Legends. Il s’agit d’un mauvais jeu d’action/infiltration orienté multijoueur. Entre les combats au corps-à-corps au feeling douteux, le contenu rachitique et l’équilibrage raté, Hood: Outlaws & Legends ne fait vraiment pas envie.

Slay the Spire

À l’inverse, Slay the Spire vaut le coup qu’on s’y penche à partir du moment où on aime les jeux de cartes stratégiques. À la notion de construction d’un deck le plus puissant possible s’ajoutent des mécaniques du genre roguelike pour ne jamais tomber dans une forme de routine.

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Si vous aimez Bob l’Éponge, alors ce jeu de plateforme en 3D pourrait vous plaire. On y retrouve l’humour emblématique du dessin animé, et tout ce qu’on adore dans cet univers coloré et atypique. Pour les plus jeunes, c’est une excellente expérience.

