Disney a partagé une mauvaise nouvelle pour les fans de Star Wars. La série centrée sur Obi-Wan Kenobi a été décalée de deux jours. En revanche, on pourra regarder deux épisodes d’un coup.

On aimerait que ce soit un poisson d’avril, mais hélas, ce n’est pas le cas. Dans un communiqué publié le 31 mars 2022, Disney a officialisé une mauvaise nouvelle pour les fans de Star Wars : la série Star Wars: Obi-Wan Kenobi ne sera pas diffusée sur Disney+ le 25 mai, comme c’était prévu. Il faudra patienter deux jours de plus. Ewan McGregor, star du programme, annonce lui-même la mauvaise nouvelle dans une courte vidéo.

Si l’acteur est mobilisé, c’est aussi pour annoncer une bonne nouvelle : pour compenser ces deux jours d’attente supplémentaires, Disney+ diffusera non pas un, mais deux épisodes d’un coup. Le 27 mai, on aura donc droit à une double dose de Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Deux jours d’attente en plus pour Obi-Wan Kenobi

Il s’agira d’une petite entorse aux habitudes actuelles de Disney+. Depuis plusieurs mois, la plateforme de SVOD réserve la diffusion d’un nouvel épisode d’une série originale au mercredi. Cette différence ne concernera que les deux premiers segments de Star Wars: Obi-Wan Kenobi puisque « les épisodes suivants seront proposés chaque mercredi ».

Jour de diffusion des séries originales Disney+ :

Série Premier jour de diffusion The Mandalorian, saison 1 Mardi 12 novembre 2019 The Mandalorian, saison 2 Vendredi 30 octobre 2020 WandaVision Vendredi 15 janvier 2021 Falcon et le Soldat de l’hiver Vendredi 19 mars 2021 Loki Mercredi 9 juin 2021 Hawkeye Mercredi 24 novembre 2021 Le Livre de Boba Fett Mercredi 29 décembre 2021 Moon Knight Mercredi 29 mars 2022

Ces deux jours d’attente en plus ne changeront pas fondamentalement la donne, sauf peut-être pour les plus puristes. En effet, la date initiale du 25 mai cachait un énorme clin d’œil à l’histoire de la saga : c’est le 25 mai 1977 que Star Wars : A New Hope — l’épisode 4 — est sorti dans les salles américaines. La série Star Wars: Obi-Wan Kenobi va finalement louper ce 45e anniversaire, alors que le personnage est très important dans Star Wars : A New Hope (il permet à Luke Skywalker de démarrer sa grande épopée).

Source : Lucasfilm

On rappelle que l’intrigue de la série Star Wars: Obi-Wan Kenobi débutera dix ans après les événements dramatiques de Star Wars: Revenge of the Sith. Au casting, on retrouvera Hayden Christensen dans le costume de Dark Vador et des nouvelles têtes.