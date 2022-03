Une zone d’Elden Ring semble être touchée par un bug qui rend les chiens errants particulièrement mortels.

Dans Elden Ring, la faune n’est jamais vraiment bienveillante, même quand il s’agit de simples chiens. Ajoutez à ce constat un bug et vous obtenez des balades qui peuvent devenir pénibles. Comme le montre cette vidéo publiée le 24 mars sur la chaîne YouTube Flame of Ambition, il existe un endroit dans le jeu où les chiens errants sont capables de vous tuer en une seule attaque.

Pourquoi pense-t-on à un bug ? Tout simplement parce que la victime de cette vidéo fait face à ces ennemis avec 99 points de Vigueur (caractéristique liée à la barre de vie), 99 points d’Endurance, une grosse armure et des talismans censés renforcer la défense. En théorie, il ne devrait pas tomber aussi facilement face à un simple chien, si dangereux soit-il…

Attention à certains chiens errants dans Elden Ring

Il est assez aisé de détester les chiens dans Elden Ring. Certes, quelques coups permettent de s’en débarrasser, mais encore faut-il résister à leurs multiples attaques. Non seulement ils ont tendance à enchaîner rapidement les coups mais, en prime, ils évoluent en meute — ce qui oblige à être d’autant plus vigilant quand on en croise. Bref, il faut se méfier de cet ennemi qui peut s’avérer plus dangereux qu’un boss.

Les chiens dans Elden Ring // Source : Capture YouTube

Ce qui cloche avec les chiens montrés dans la vidéo, lesquels se trouvent dans des ruines du Plateau Altus ? Ils semblent disposer d’un coup classique et d’un combo touché par un bug qui fait monter la jauge de Saignement en un éclair. Une fois remplie, elle occasionne de lourds dégâts jusqu’à la mort, même pour les héros les moins vulnérables. « C’est probablement un bug, car même le son qui confirme l’attaque semble être joué plusieurs fois », indique la chaîne Flame of Ambition. Il est effectivement anormal de se faire terrasser en quelques secondes par un ennemi très commun.

Sur le Wiki, portail riche en informations sur le jeu, on peut découvrir que d’autres joueurs pointent du doigt ce problème. « Il y a des chiens étranges qui peuvent vous tuer en un coup, qu’importe votre barre de vie », témoigne un individu anonyme le 14 mars. Nul doute que FromSoftware finira par le corriger en déployant une nouvelle mise à jour pour Elden Ring.