5 astuces sur Twitch pour profiter du streaming différemment

Vous pensez que Twitch n’a plus de secret pour vous ? Ce guide vous mettra peut-être en défaut : il regroupe des astuces qui pourraient vous faire profiter de la plateforme de streaming sous un jour nouveau.

Twitch est devenu le lieu incontournable pour diffuser des parties de jeux vidéo et nombreux sont les internautes à vouloir tenter leur chance. Beaucoup d’appelés et peu d’élus, malgré les conseils à foison qui existent sur le net. Mais il y a souvent un angle mort dans ces guides : le public. Or, pour lui aussi, il y a des suggestions à faire pour tirer parti du service.

Pour aller plus loin Le vocabulaire de Twitch expliqué à ma grand-mère

Trouver des chaînes Twitch où il n’y a personne

Domingo, Rivnzi, Ponce, Ultia, Maghla, MisterMV ou encore LittleBigWhale. Si vous fréquentez Twitch, ces pseudonymes vous sont certainement familiers. Et si on veut donner une chance à une petite chaîne, alors ? C’est là qu’un service comme Nobody.Live trouve tout son intérêt : il vous sélectionne des chaînes absolument désertes. Et qui sait, peut-être y a-t-il le futur Zerator qui attend !

Les petits streams sont parfois austères, sans caméra ni rien, mais, laisser un petit mot dans le tchat fait toujours plaisir.

Ajuster la latence Twitch avec la chaîne que vous regardez

Il existe dans les options de Twitch un réglage qui s’appelle « latence basse », qui se trouve dans les paramètres avancés du lecteur vidéo. Depuis mars 2019, l’option est activée par défaut avec Chrome, Firefox et Edge (notamment) et sert à réduire le délai entre le stream et le public. Si vous avez une qualité vidéo moindre, la couper peut être une solution.

Voir plusieurs streams Twitch en même temps

Twitch ne propose pas d’option pour voir plusieurs chaînes en même temps. Ce n’est pas grave : il existe des services externes comme Multistre.am et TwitchTheater.tv qui remplissent cet office : il suffit de renseigner le nom des chaînes et c’est tout. Si vos streameurs fétiches organisent un évènement ensemble, c’est un bon moyen pour tout suivre (mais bonjour la cacophonie !).

Un exemple avec deux chaînes françaises, celle de Ponce et celle de Cruelladk.

Détacher la vidéo de Twitch

Twitch fournit une option pour placer la vidéo dans une petite fenêtre autonome. Vous pouvez la mettre ou vous voulez, mais la fonction est peu pratique. À la place, vous pouvez vous rabattre sur le mode « PIP » des navigateurs web (par exemple Firefox), qui affichent toujours au premier plan la vidéo, même si vous jouez à un jeu vidéo ou regardez un film, par exemple.

Activer le mode audio uniquement sur Twitch

C’est une option uniquement disponible sur l’application mobile de Twitch. Vous pouvez activer dans les réglages (avec l’icône symbolisant une roue crantée) le mode audio uniquement, qui désactive la vidéo. Ça peut-être une option utile si vous économiser la bande passante de votre forfait mobile ou si vous faire preuve de discrétion sur ce que vous regardez.