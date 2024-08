Lecture Zen Résumer l'article

Twitch explore une énième mesure de modération pour permettre aux streameurs et streameuses d’avoir une palette d’outils suffisante pour gérer les messages hostiles sur le tchat. C’est aussi le signe que les moyens déjà disponibles ne suffisent pas encore tout à fait.

Interpeller l’internaute qui s’apprête à envoyer un message insultant dans le tchat peut-il l’amener à se raviser ? C’est ce que semble espérer Twitch, qui a présenté le 12 août un nouvel utilitaire de modération, qui fonctionne de façon automatique. Dès qu’il détecte un terme vraisemblablement offensant, il interroge son auteur.

Twitch a partagé une capture d’écran montrant l’interface de l’outil. Si un mot préalablement identifié comme injurieux est détecté, au moment de l’envoi du message dans le tchat de Twitch, alors une fenêtre apparaît. Celle-ci reprend le message problématique et demande une confirmation de l’internaute avant d’envoyer le texte.

Le contenu utilisé pour la démonstration affiche la phrase « vous êtes un imbécile », qui n’est pas l’affront le plus dur que l’on peut croiser sur Twitch. La notification, qui inclut un cœur stylisé et en larmes, vient avec un rappel : « votre message peut contenir des mots pouvant être offensants ou irrespectueux ».

Des contours de modération encore vagues

Cette fonctionnalité, encore expérimentale, reste nimbée d’inconnues : il n’est pas précisé quels mots ou quels enchaînements de mots peuvent être captés par l’outil. Sur un plan technique, il est mentionné des technologies en intelligence artificielle, en particulier l’apprentissage automatique, pour prévenir l’internaute.

On ignore également sa capacité à discerner un message agressif d’une réaction taquine et bon enfant, où la présence d’un smiley positif peut changer la perception d’un message, comme « mais qu’ils sont bêtes ;-) ! ». La plateforme désire malgré tout « diminuer le harcèlement » et « faciliter des interactions plus positives ».

Telle quelle, la mesure entend faire prendre conscience à l’internaute qui a été attrapé à envoyer un message inapproprié qu’il serait peut-être judicieux de changer de ton. En somme, cela oblige l’auteur du message à relire ce qui a été écrit, et à en prendre pleinement conscience. La finalisation de l’outil pourrait requérir encore quelques semaines.

Twitch fournit déjà divers outils : cela va de la nomination de modérateurs à la mise en place d’un bot dédié, en passant par la mise sur liste noire de termes et expressions spécifiques, le mode réservé aux abonnés, le mode émoticône uniquement ou aux comptes vérifiés. Ces outils peuvent être empilés pour garder la maitrise du tchat.

