La sortie de Firefox 71 est livrée avec le mode PIP. Ce mode d'affichage permet de garder une vidéo au premier plan, dans une fenêtre réduite, afin de pouvoir afficher autre chose en même temps.

C’est sans doute le changement le plus visible de Firefox 71, dont la disponibilité est affective depuis le 3 décembre. Avec cette nouvelle version du navigateur web de Mozilla, il est maintenant possible de profiter par défaut du mode « picture in picture » (PIP) sur les vidéos que vous visionnez en ligne. Attention : seul Firefox pour Windows bénéficie pour le moment de cette fonctionnalité.

Le principe de l’affichage PIP est de déplacer la vidéo dans une fenêtre séparée, placée dans un coin de l’écran, ce qui permet de continuer le visionnage en cours tout en ayant la possibilité de poursuivre une autre activité en parallèle. La vidéo apparaît en effet dans un format réduit (ce qui risque fort de déplaire à Martin Scorsese), permettant de se déplacer dans la même page, tout en l’ayant toujours sous les yeux.

Des possibilités multiples

Selon nos constations, le mode PIP de Firefox sous Windows marche sans problème sur YouTube, Dailymotion et Vimeo, mais aussi sur des plateformes de vidéo à la demande sur abonnement, comme MyCanal, et sur Twitter. Attention toutefois : si vous changez de page, la vidéo en cours de lecture en mode PIP ne sera pas conservée. Un rafraichissement de la page sera aussi une cause d’interruption de la diffusion.

Cela dit, ce mode PIP fonctionne dans d’autres circonstances :

Si vous ne touchez pas à la page où se trouve la vidéo, vous pouvez tout à fait basculer sur un autre onglet : la vidéo s’affichera toujours en superposition. Vous pouvez aussi réduire Firefox pour voir le bureau, sans perdre l’incrustation. Le mode PIP est aussi opérationnel si vous lancez une application, comme un jeu vidéo, notamment en plein écran. Pas inutile si vous voulez garder un œil sur un contenu tout en « farmant » votre MMO préféré.

Concernant les internautes sur Linux et macOS, il faudra attendre encore quelques temps : le mode PIP est prévu pour le 7 janvier 2020 avec Firefox 72.