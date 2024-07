Lecture Zen Résumer l'article

Le DLC d’Elden Ring introduit une nouvelle catégorie de boucliers. Ils permettent d’attaquer et de parer en même temps, ce qui donne un avantage certain (y compris face aux boss).

Shadow of the Erdtree, l’extension d’Elden Ring disponible depuis le 21 juin, introduit une tonne de nouveautés. Outre la région inédite (remplie de secrets) et des boss tous plus difficiles les uns que les autres, le DLC permet de s’équiper d’armes encore jamais vues. Parmi elles, il y a une catégorie de boucliers : les « boucliers d’estoc ». À en croire plusieurs vidéos partagées çà et là, ils s’avèrent particulièrement puissants.

Comme l’indique leur description officielle (qu’on peut lire dans l’inventaire du jeu), les « boucliers d’estoc » ont la particularité de permettre à son porteur d’attaquer et de garder simultanément. Ce qui autorise donc d’encaisser peu de dégâts (garder) et d’en faire aux ennemis (attaquer). Le tout avec une consommation assez réduite de la jauge d’endurance, si on se contentait de parer puis de riposter. Certains fans d’Elden Ring estiment qu’ils ont un bug.

Profitez de ces boucliers surpuissants dans Elden Ring

Dans un sujet publié sur Reddit le 2 juillet, DamnHare a partagé un clip vidéo où on le voit terrasser les boss les plus puissants d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree avec un bouclier d’estoc tenu à deux mains (celui de Caria, qu’on peut trouver dans le Château noir). Sa méthode est assez simple : appuyer constamment sur le bouton de garder (L1 ou LB) et matraquer la touche qui permet de faire des attaques légères (R1 ou RB). Il témoigne : « Les boucliers d’estoc sont les armes les plus puissantes du jeu, et il n’y a aucun débat. J’ai roulé sur le DLC en NG+. Ils peuvent être enchantés avec n’importe quel type de dégâts, ce qui les rend polyvalents ».

Autre preuve de leur efficacité avec cette séquence partagée le 28 juin sur Twitter par un internaute : on le voit terrasser facilement Rellana, un adversaire pourtant compliqué à manœuvrer, en quelques secondes. C’est vraiment impressionnant, à tel point que les boucliers d’estoc peuvent aider celles et ceux qui ont du mal à surpasser le défi posé par Elden Ring (surtout avec quelques talismans d’amélioration). Après tout, la boucle de gameplay n’est pas très difficile à suivre puisqu’il n’y a aucun timing à respecter. La seule contrainte consiste à gérer son endurance, en prenant un peu de recul quand la jauge est vide ou quasi vide. « Pouvoir enchaîner les attaques et encaisser les coups en prenant peu de dégâts est incroyable », résume parfaitement Drstrangelove899.

Bouclier d’estoc dans Elden Ring

Dans une vidéo publiée sur YouTube le 30 juin, mmlurbergames démontre l’absurdité de la puissance des boucliers d’estoc. Ainsi, quand on pare une attaque adverse de manière classique, la jauge d’endurance se vide énormément (comme avec un bouclier normal). À l’inverse, si on pare et attaque en même temps, alors la consommation est moindre, ce qui n’a rien de logique. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un bug que FromSoftware finira par corriger. En attendant, vous pouvez en profiter pour tuer les boss sur lesquels vous buter depuis plusieurs jours.

Pour aller plus loin Qu’il est bon de se perdre dans les labyrinthes du DLC d’Elden Ring

