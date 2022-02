Elden Ring : quand pourrez-vous jouer au jeu que vous attendez le plus au monde ?

Quelques jours avant le lancement du jeu, le studio FromSoftware partage les derniers détails sur l’heure à laquelle on pourra jouer à Elden Ring le 25 février. Patience.

Comme beaucoup, vous trépignez sans doute d’impatience à l’idée de poser vos mains sur Elden Ring, prochain jeu de FromSoftware (le studio derrière la trilogie Dark Souls) développé en collaboration avec George R.R. Martin (Game of Thrones). À quelques jours de la libération, prévue pour le 25 février 2022, il ne reste plus qu’une chose à découvrir : l’heure à laquelle les versions numériques seront débloquées.

Dans un tweet publié le 21 février sur le compte officiel du jeu, on découvre une infographie complète sur la disponibilité d’Elden Ring au format dématérialisé. On se rend compte que l’éditeur Bandai Namco n’a pas trop cherché à se compliquer la vie : la plupart du temps, les joueuses et les joueurs pourront se plonger dans le RPG exigeant à compter du 25 février, à minuit, heure locale (dans la nuit du 24 au 25, donc). Ce sera le cas en France, que ce soit sur PlayStation, Xbox ou PC.

Heures de disponibilité d’Elden Ring. // Source : FromSoftware

Certaines personnes découvriront Elden Ring un peu en avance

Grâce aux fuseaux horaires, certaines personnes pourront découvrir Elden Ring en avance par rapport aux autres. Exemple : nous serons le jeudi 24 février, à midi, quand les habitants de la Nouvelle-Zélande auront la possibilité de lancer la version Xbox ou PlayStation du jeu (il sera minuit le lendemain chez eux, en vertu des 12 heures de décalage). On peut d’ailleurs se servir d’une petite astuce pour accéder à Elden Ring à ce momen-là. Sur Xbox, il est possible de changer la région depuis les paramètres (Système > Langue et région, sans oublier de redémarrer). En la basculant sur la Nouvelle-Zélande, la fiche du jeu affichera bel et bien une disponibilité au jeudi 24 février, à midi (Numerama a pu le vérifier sur une Xbox Series X). Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez tenter le coup.

Le fait que certaines personnes aient accès à Elden Ring en avance signifie que des spoilers pourraient apparaître très vite sur les internets (que ce soit des captures partagées sur Twitter ou des diffusions en direct sur Twitch). Si vous désirez garder la surprise intacte, veillez à prendre quelques précautions. Il serait dommage de gâcher le plaisir de la découverte à quelques heures de la libération.

Notez qu’il y a une manière d’anticiper au mieux le lancement d’Elden Ring : en pré-téléchargeant le jeu, une étape qui permet de gagner du temps. Sur ce point, FromSoftware indique qu’il est déjà possible de le faire sur Xbox et que le pré-téléchargement sera débloqué deux jours avant la sortie sur PlayStation et PC.