Après nous avoir ramenés dans les années 90 avec Pam & Tommy, Disney+ s’apprête à nous régaler avec Week-End Family, une nouvelle production exclusive. Une série originale à plus d’un titre, puisqu’il s’agit de la première série française produite et créée par la plateforme de SVOD. La première d’une longue série à en croire le planning des mois prochains. On vous explique tout !

Disponible depuis 2020 en nos vertes contrées, Disney+ s’est rapidement hissé au rang de service de SVOD incontournable. La première étant que, Disney oblige, son catalogue regorge de contenus extrêmement attrayants, entre dessins animés cultes de la firme, et monuments de la pop culture (vous avez dit Star Wars et Marvel ?). La seconde, c’est qu’à l’instar des autres plateformes de SVOD, Disney+ s’est mis à produire des contenus originaux.

L’année passée, nous avons ainsi pu découvrir les premières séries Marvel (WandaVision, Loki, Hawkeye), plonger plus profondément dans l’univers Star Wars avec The Mandalorian ou The Book of Boba Fett, ou encore (re)découvrir les dessous de l’une des affaires les plus emblématiques des années 90 avec Pam & Tommy. Une politique qui va se poursuivre et s’accélérer sur 2022 avec pléthore de séries Star Wars et Marvel, mais pas que.

En effet, Disney+ a aussi décidé d’étendre son répertoire en produisant des séries originales à travers le monde. Comme en France par exemple. Disponible depuis le 23 février Week-End Family est la première série française entièrement créée et produite par Disney+. Petit tour d’horizon de cette série familiale haute en couleur, et des contenus français à venir sur Disney+.

Week-End Family : une comédie familiale pleine de bonne humeur

Pour sa première production originale française, Disney+ a opté pour la comédie avec Week-End Family, une série qui dépeint le quotidien pas toujours simple d’une famille recomposée version XXL. Eric Judor y incarne Fred, un père de famille un brin à la ramasse qui, chaque week-end, doit gérer ses trois filles : Clara 15 ans, Victoire 12 ans et la petite Romy, 9 ans. Une tâche compliquée par la présence de ses trois ex, Laurence, Marie-Ange et Héléna, qui ont toutes une dent contre lui et ne sont jamais bien loin.

Dernière partie de cette équation : Emmanuelle, la nouvelle compagne de Fred. Incarnée par Daphnée Côté-Hallé, cette Québécoise en passe de terminer sa thèse en psychologie de l’enfant se retrouve plongée dans le vif du sujet avec la gigantesque famille de Fred, et va vite devoir abandonner la théorie au profit de la pratique. Une tâche qui, comme on peut s’en douter, sera loin d’être aisée.

Réalisés par Pierre-François Martin-Laval et Sophie Reine, les 8 épisodes de Week-End Family aborde le sujet des familles recomposées avec beaucoup de tendresse et d’humour, en faisant un programme empli de bonne humeur à partager avec toute la famille. Pour découvrir les tribulations de Fred, Emmanuelle et les autres, rendez-vous dès aujourd’hui dans l’univers Star de Disney+.

Découvrez les prochaines productions françaises de Disney+

Avec Week-End Family, Disney+ inaugure son catalogue de contenus originaux produits en France. Un catalogue que la plateforme prévoit d’étoffer au fil des mois à venir avec d’autres fictions, mais aussi des documentaires, voire des films. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme va être chargé dans les mois à venir !

Para//èles, disponible dès le 23 mars

Avec Para//èles, Disney+ nous propose une série fantastique qui n’est pas sans rappeler Dark ou Tales from the Loop. Quatre amis, Bilal, Romane, Samuel et Victor voient leur vie chamboulée à cause d’un mystérieux évènement qui va les propulser dans le temps et les dimensions parallèles.

Bouleversés, ils devront ainsi composer avec cette expérience traumatisante, ses conséquences, et les affres de leur vie adolescentes, entre amourettes, vie familiale compliquée et passage à l’âge adulte. Créée par Quoc Dang Tran (Marianne, Dix pour cent) et co-écrite par Anastasia Heinzl (Au-delà des apparences), cette série en six épisodes sera disponible dès le 23 mars prochain.

Soprano à la vie à la mort, sortie courant 2022

Pour son premier documentaire produit en France, Disney+ a décidé de revenir sur le parcours de Saïd M’Roumbaba, que vous connaissez sûrement sous le nom de Soprano. Au gré des six épisodes qui constituent ce documentaire, vous pourrez découvrir l’intégralité du parcours du rappeur, de son enfance dans les quartiers nord de Marseille jusqu’à la sortie de son dernier album Chasseur d’étoiles, le tout à travers des témoignages exclusifs du rappeur et de ses proches. Soprano à la vie à la mort sera disponible courant 2022.

Mauvaise pioche, sortie courant 2022

Portée par François Damiens et Vincent Dedienne, Mauvaise Pioche est une adaptation française de la comédie d’action The Wrong Mans. Composée de 10 épisodes de 30 minutes, cette série nous invite à découvrir les aventures d’Alban (François Damiens), un quadra vivant encore chez sa mère, et de Vincent (Vincent Dedienne), un trentenaire impulsif récemment largué par sa petite amie (qui est accessoirement sa patronne). Par un (mal)heureux concours de circonstances, les deux comparses se retrouvent propulsés dans un complot criminel d’envergure qui les dépasse complètement et risque de changer leur vie de plus d’une manière.

Oussekine, sortie courant 2022

Créée et réalisée par Antoine Chevrollier (Baron noir et Le bureau des légences, c’est lui), Oussekine est une série en quatre épisodes d’une heure revenant sur les évènements s’étant déroulés dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986.

Portée par un casting trois étoiles (Kad Merad, Olivier Gourmet, Laurent Stocker), Oussekine nous contera sans détour le déroulé de cette nuit ayant mené à la mort de Malik Oussekine (incarné par Sayyid El Alami), sur fond de manifestation étudiante et de répression policière.

Kaiser Karl, sortie en 2022 ou 2023

Première série consacrée à Karl Lagerfeld, Kaiser Karl est une série basée sur la biographie éponyme du couturier, écrite par Raphaëlle Bacqué. Tout au long de ses six épisodes, elle revient sur les débuts de Karl Lagerfeld en 1972, sa rivalité avec l’homme d’affaires Pierre Bergé et son idylle avec Jacques Bascher. Véritable reconstitution du monde de la mode des années 70, Kaiser Karl nous plongera aussi dans l’univers de Lagerfeld, sa personnalité, et les mystères dont il a su s’entourer.

Retrouvez déjà le meilleur des séries françaises sur Disney+

En attendant de pouvoir retrouver toutes ces nouveautés, sachez que Disney+ accueille déjà de nombreuses séries françaises sur sa plateforme, et plus particulièrement dans l’univers Stars. Entre comédies, thrillers et drames, vous pourrez découvrir un large éventail de fictions comme :

Clem ;

Fais pas ci fait pas ça ;

Candice Renoir ;

Profilage ;

et bien d’autres encore.

