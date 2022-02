Fortnite jouable sur Steam Deck ? Ça s’annonce pénible

Epic Games ne mettra pas à jour Fortnite pour que le jeu populaire soit nativement compatible avec le Steam Deck de Valve.

Le Steam Deck de Valve sera bientôt entre les mains des premiers propriétaires — ces chanceux et chanceuses qui sont parvenus à précommander le produit à temps. En attendant, beaucoup se demandent quels seront les jeux vidéo 100 % compatibles avec la console portable pensée pour offrir une expérience PC en mode nomade. À ce sujet, Fortnite fera-t-il partie de la liste ? Pas vraiment, à en croire une série de tweets partagés par Tim Sweeney le 7 février 2022.

Certains ont demandé au CEO d’Epic Games si Fortnite allait être compatible nativement avec le Steam Deck, sachant que le Battle Royale ultra populaire n’est pas accessible depuis Steam. Et la réponse ne risque pas de plaire aux fans du jeu : pour jouer à Fortnite sur Steam Deck, il faudra passer par Windows.

Fortnite sur Steam Deck ? C’est compliqué

D’après les dires de Tim Sweeney, il n’est pas certain que Fortnite soit mis à jour pour tourner sur SteamOS, un système d’exploitation dérivé de Linux. Visiblement, l’intéressé craint beaucoup la triche, phénomène qui touche beaucoup les jeux en ligne — encore plus ceux qui rassemblent régulièrement des millions de joueuses et de joueurs.

La position de Tim Sweeney est étrange, dans le sens où Epic Games a fait évoluer son outil anti-triche, sobrement baptisé Easy Anti-Cheat (EAC), afin de le rendre compatible avec Linux — et, par ricochet, avec le Steam Deck. Un internaute lui a d’ailleurs signifié qu’il était paradoxal de ne pas croire en son propre produit. Ce à quoi Tim Sweeney a répondu : « Concernant la lutte contre la triche sur une plateforme comme Linux comportant plusieurs configurations et la menace qui pèse sur un jeu de la taille de Fortnite ? Oui, c’est totalement vrai. » En somme, Tim Sweeney estime qu’il est trop périlleux de s’aventurer sur Linux, qu’importe la protection fournie par EAC. On rappelle par ailleurs qu’il est fan du Steam Deck, à en croire un tweet datant de juillet dernier.

Interrogé par The Verge, Tim Sweeney a expliqué que Linux représentait « une audience compliquée à contenter en raison des nombreuses configurations incompatibles ». Il a ajouté que Linux était un marché beaucoup trop petit et a sous-entendu que celui du Steam Deck l’était encore plus. Lire : Epic Games n’a pas envie de dépenser des ressources pour développer une version Steam Deck de Fortnite, étant donné le faible échantillon de joueuses et joueurs concernés. Ces derniers pourront toujours installer Windows sur la console portable pour accéder au jeu, ce qui n’est pas très intuitif. Ou jouer à la version Switch…