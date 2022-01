Le Steam Deck de Valve sort le 25 février : surveillez vos emails

Valve a officialisé la date de sortie du Steam Deck, sa première console portable. Les premiers exemplaires seront envoyés à la fin du mois de février.

Initialement attendu pour la fin d’année dernière, le Steam Deck sera disponible à compter du 25 février — a annoncé Valve dans un communiqué publié le 26 janvier. Comme la plupart des produits tech présentés ces derniers mois, la console portable a dû composer avec la pénurie de composants et a été repoussée en conséquence. Pour l’entreprise, c’est un véritable événement.

Bien évidemment, le Steam Deck reste pour le moment un produit très convoité. Lire : il fallait se dépêcher pour faire partie des premiers servis. Aujourd’hui, les personnes intéressées peuvent réserver (avec un acompte de 4 €) mais ne la recevront, au plus tôt, qu’après le deuxième trimestre de cette année (soit après le mois de juin). En somme, le Steam Deck devrait rester très, très difficile à trouver pendant un petit moment — à l’instar de la PlayStation 5 de Sony.

Le jeu Ni No Kuni sur Steam Deck // Source : Valve

Les modalités de lancement du Steam Deck

Valve précise les modalités de lancement du Steam Deck, afin que celles et ceux ayant été en mesure de précommander pour le jour J ne loupent pas le coche. Les concernés vont donc recevoir un mail à compter du 25 février et ils auront « trois jours (72 heures) pour effectuer leur achat ». S’ils loupent cette fenêtre, leur exemplaire sera attribué à la personne suivante dans la file d’attente. « Nous prévoyons d’envoyer de nouveaux lots d’e-mails de commande chaque semaine », indique Valve.

Attention, vous ne pourrez acquérir que la version du Steam Deck que vous avez précommandée. On rappelle que la console portable est déclinée en trois capacités de stockage (64 Go à 419 €, 256 Go à 549 € et 512 Go à 679 €). Votre acompte sera déduit du prix final, sachant que les frais de livraison sont inclus. Dernier point : si la date de sortie est bien fixée au 25 février, le premier stock de Steam Deck ne quittera les usines qu’à compter du 28. Bref, il faudra attendre début mars.

Est-ce que la presse pourra donner son avis sur le Steam Deck avant le lancement ? Oui. Certains médias recevront bel et bien la console portable en amont, mais ne pourront pas publier un avis complet avant le 25 février. Malgré cet embargo, « des reportages et impressions en avant-première pourraient bien apparaitre avant cette date ». La rédaction de Numerama croise les doigts pour faire partie des heureux élus.