Uncharted: Legacy of Thieves Collection à moins de 20 € sur PS5 ? Il y a une astuce

Sony propose une mise à niveau payante pour jouer à Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PS5 à moindres frais. On vous explique comment vous en sortir pour moins de 20 €, au lieu des 50 € réclamés.

Sony s’apprête à commercialiser Uncharted: The Legacy of Thieves Collection sur PlayStation 5 le 28 janvier 2022. Il s’agit d’une compilation réunissant les deux derniers opus de la saga exclusive Uncharted, parus sur PlayStation 4, à savoir Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy. Les deux titres s’appuieront sur la puissance de la console pour offrir quelques améliorations (évolutions graphiques, temps de chargement réduits, rendu audio 3D…).

Comme Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy sont sortis depuis plusieurs années sur la génération précédente, Sony proposera une mise à niveau payante afin de récupérer Uncharted: The Legacy of Thieves Collection pour 9,99 € — au lieu des 49,99 € du tarif normal. Spoiler : c’est compliqué, mais par conséquent, il y a moyen de s’offrir la version PS5 pour quelques euros.

Uncharted: The Lost Legacy // Source : Sony

Comment payer Uncharted: The Legacy of Thieves Collection moins cher

Qui est éligible à la mise à niveau payante ?

La mise à niveau payante est pensée pour récompenser celles et ceux qui avaient Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy sur PlayStation 4. Pour eux, l’initiative de Sony permet de ne pas avoir à payer deux fois.

Sont éligibles :

Les propriétaires d’une version physique d’Uncharted 4: A Thief’s End ;

Les propriétaires d’une version physique d’Uncharted: The Lost Legacy ;

Les propriétaires d’une version numérique d’Uncharted 4: A Thief’s End ;

Les propriétaires d’une version numérique d’Uncharted: The Lost Legacy ;

Les propriétaires du Pack numérique Uncharted: A Thief’s End & Uncharted: The Lost Legacy.

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir les deux jeux sur PS4 pour Uncharted: The Legacy of Thieves Collection à 9,99 €. Vous n’avez jamais joué à l’épisode The Lost Legacy ? Vous n’aurez qu’à payer cette somme. Ce qui est vrai aussi pour A Thief’s End.

Qui n’est pas éligible à la mise à niveau payante ?

Ne sont pas éligibles :

Celles et ceux qui ont récupéré Uncharted 4: A Thief’s End via l’abonnement PlayStation Plus ;

Les propriétaires d’une version physique d’un des deux jeux et d’une PlayStation 5 Édition Digitale (il faut le disque pour lancer le jeu).

Comment profiter des failles de l’initiative ?

Comme vous pouvez le constater, tout est toujours un peu compliqué avec Sony, en matière de transition entre la PS4 et la PS5 (souvenez-vous du cas Horizon: Forbidden West). Dès lors, il existe une faille dans l’initiative de Sony et une aubaine pour ne pas payer les 49,99 € normalement réclamés pour acquérir Uncharted: The Legacy of Thieves Collection.

Comment ? En achetant Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy dès maintenant sur PS4 (d’occasion, leur tarif navigue entre 10 et 15 €, que ce soit chez Micromania ou sur leboncoin) afin d’être éligible à la mise à niveau. Une astuce qui permet d’économiser une bonne vingtaine d’euros.

Où trouver Uncharted 4: A Thief’s End à un prix intéressant :

Où trouver Uncharted: The Lost Legacy à un prix intéressant :

Bien évidemment, Sony a retiré de son PlayStation Store les versions PS4 de Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy, désormais regroupés sous une offre Pack numérique Uncharted: A Thief’s End & Uncharted: The Lost Legacy à… 39,99 € — soit 10 € de moins que Uncharted: The Legacy of Thieves Collection.