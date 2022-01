Moon Knight : ce que nous apprend le trailer de la future série Marvel de Disney+

Disney et Marvel ont diffusé la première bande-annonce de Moon Knight, future série du Marvel Cinematic Universe. Elle introduira un personnage inconnu du grand public : Moon Knight.

Un nouveau visage va bientôt intégrer le Marvel Cinematic Universe. Dans un communiqué publié le 18 janvier, Disney et Marvel ont partagé la première bande-annonce de Moon Knight, prochaine série qui sera diffusée sur la plateforme Disney+.

Comme son nom l’indique, Moon Knight sera centré sur le super-héros éponyme, moins connu du grand public et incarné à l’écran par Oscar Isaac (qui ajoute une autre saga phare à sa carrière, après Star Wars et Dune). Les premières images permettent de découvrir quelques détails intéressants, sachant que Moon Knight s’annonce plus sombre.

Ce que révèle la première bande-annonce de Moon Knight

Le héros est un personnage torturé

Trouble du sommeil, paranoïa, personnalité multiple… Le personnage incarné par Oscar Isaac n’est pas au mieux et apparaît plutôt torturé. Grâce au synopsis, on comprend pourquoi : il s’agit d’un monsieur-tout-le-monde prénommé Steven Grant qui se retrouve submergé par les souvenirs d’une autre vie. En l’occurence : celle de Marc Spector, un mercenaire. Ensemble, ils vont devoir affronter plusieurs ennemis.

Dans les comics, Marc Spector est la vraie identité de Moon Knight tandis que Steven Grant est une autre de ses personnalités. On notera que Marvel semble avoir apporté un petit changement à Steven Grant : de milliardaire, il devient un simple employé. Cela prêtera moins à la comparaison avec Batman.

Va faire dodo, Oscar // Source : Capture d’écran

Le méchant sera Arthur Harrow

La bande-annonce permet de faire la connaissance du principal méchant de Moon Knight, joué par Ethan Hawke. L’acteur prêtera ses traits à Arthur Harrow. Dans les comics, ce scientifique de génie travaille pour une organisation secrète (OMNIUM) et souffre d’une maladie qui attaque son visage. Dans la série, plusieurs scènes font penser qu’il sera le gourou d’une secte. Il est en tout cas au courant des multiples personnalités du héros et semble vouloir l’orienter vers le chaos.

Si toi t’es pas patron d’une secte… // Source : Capture d’écran

Il y aura des créatures surnaturelles

La vidéo montre une scène où Moon Knight, en costume, fait exploser sa rage sur une créature surnaturelle : un loup-garou. S’agirait-il de Jack Russell ? Cela ne serait pas dépourvu de logique vu que Moon Knight tire ses pouvoirs de la Lune (qui a un impact sur la transformation des lycanthrophes).

Ce serait un moyen pour Marvel de poser une nouvelle pierre au Marvel Cinematic Universe : l’intégration de monstres folkloriques comme les loups-garous et… les vampires (la série Loki l’évoque, tandis que Blade arrive).

Profession : taper des loups-garous // Source : Capture d’écran

Aucun lien apparent avec le MCU ?

Contrairement à WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki et Hawkeye, la série Moon Knight ne s’articule pas autour d’une héroïne ou d’un héros que le public connaît déjà. Par conséquent, les liens avec les autres productions du MCU pourraient être moins évidents. Cette bande-annonce n’en laisse apparaître aucun, mais nul doute que les wagons seront raccrochés d’une façon ou d’une autre.

Quelle est la date de sortie de Moon Knight ?

La bande-annonce lâche une information cruciale : la date de sortie de Moon Knight. Le rendez-vous est pris pour le 30 mars 2022, uniquement sur Disney+.