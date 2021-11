Disponible depuis seulement quelques jours, Battlefield 2042 est la cible de vives critiques justifiées. Les développeurs ont déjà promis des mises à jour majeures d'ici fin 2021.

Disponible depuis le 19 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC, Battlefield 2042 est en train de rater son lancement. Sur Steam, le jeu de guerre en ligne affiche des évaluations « plutôt négatives » sur un échantillon qui dépasse les 40 000 avis. Sur Metacritic, il arbore un score entre 63 et 73 sur 100 — ce qui est peu pour un jeu de ce standing. Et c’est encore pire quand on s’intéresse à la note moyenne attribuée par les joueuses et les joueurs : la version PC se contente d’un piètre 2,3 sur 10.

Cet accueil très froid est lié à des problèmes qui empêchent les premiers utilisateurs de se plonger de manière satisfaisante dans Battlefield 2042. Ils sont majoritairement techniques, avec des serveurs instables, des bugs visuels ou encore des soucis avec la visée et le feeling des tirs. Ces retours de la communauté contraignent les développeurs à communiquer en urgence le 23 novembre, avec la promesse de déployer très vite des mises à jours importantes.

Battlefield 2042 amélioré avant la fin d’année ?

Visiblement fier des ventes de Battlefield 2042, le studio Dice a rappelé sa volonté d’être à l’écoute et de faire preuve de transparence sur l’avenir du jeu. « Nous pouvons confirmer qu’il y aura au moins deux mises à jour majeures dans les semaines à venir, et nous allons communiquer de manière claire sur les changements opérés », indique l’entreprise. Par exemple, elle explique ouvertement ne pas comprendre le souci avec les hitmarkers (indicateur qui apparaît quand on touche un ennemi). Mais une équipe travaille activement dessus.

À court terme, donc, Battlefield 2042 va recevoir deux mises à jour. Il y en aura une dès cette semaine, le jeudi 25 novembre. Une plus importante encore suivra début décembre. Ces prochains jours risquent d’être animés pour les développeurs, qui tiennent à éteindre l’incendie avant que les fans de la saga ne délaissent totalement cet épisode. Heureusement pour Battlefield 2042, Call of Duty : Vanguard — son grand concurrent — est lui aussi visé par des critiques (il obtient 3,6 sur 10 sur Metacritic).

L’autre chance de Battlefield 2042 tient dans la réputation et le pouvoir attractif de la marque. Malgré cette sortie un peu chaotique, les joueurs sont au rendez-vous : le pic moyen de ces dernières 24 heures culmine à 55 000 personnes selon SteamCharts, avec un record qui dépasse les 100 000. Battlefield V, l’épisode précédent, n’a jamais atteint cette barre. Une preuve que les gens y croient malgré tout.

