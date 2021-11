On connaît les jeux vidéo nommés pour la cérémonie des The Game Awards (équivalent des Oscars). Pour la catégorie suprême, six titres sont en lice : Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village et Metroid Dread.

Ils sont six en lice : Deathloop, It Takes Two, Psychonauts 2, Ratchet & Clank : Rift Apart, Resident Evil Village et Metroid Dread. Et c’est l’un de ses six excellents jeux vidéo qui remportera le prix du jeu de l’année, dans moins d’un mois à la cérémonie des The Game Awards 2021 (l’équivalent des Oscars). Les nominations ont été officialisées le 16 novembre, dans un communiqué publié sur le site officiel.

Comme toujours, il y a des favoris qui se dégagent, quelques surprises et, bien évidemment, notre chouchou. On va donc s’amuser à évaluer les chances de chacun. Qui succèdera à The Last of Us Part II, qui avait tout raflé en décembre 2020 ?

Qui sera élu jeu de l’année lors des The Game Awards 2021 ?

Le grand favori : Deathloop (8 nominations)

Deathloop est le grand favori des The Game Awards 2021 pour une raison évidente : il est nommé dans 8 catégories. Ses chances sont très élevées, d’autant que ses qualités sont immenses. Alors qu’on n’avait rien compris aux premières bandes-annonces diffusées, le titre d’Arkane a convaincu dès sa sortie. Il articule un gameplay efficace autour d’une boucle temporelle intelligemment utilisée. L’action s’efface peu à peu, à mesure qu’un véritable puzzle se dessine. Il n’y a qu’une seule solution pour résoudre l’équation, et c’est brillant de la première à la dernière minute.

Nommé pour : Jeu de l’année, Meilleure direction, Meilleure narration, Meilleure direction artistique, Meilleure bande originale, Meilleur design sonore, Meilleure performance et Meilleur jeu d’action.

Disponible sur : PS5 et PC.

La note de notre test de Deathloop : 5/5

Le vrai challenger : It Takes Two (5 nominations)

Qui aurait cru qu’un jeu exclusivement jouable en coopération pouvait prétendre au titre de jeu de l’année ? Pas grand monde. Mais ce serait oublier son immense générosité, qui donne naissance à de très beaux moments — à vivre avec un proche ou en couple (puisqu’on incarne un couple). Avec It Takes Two, Hazelight Studios peaufine une formule qu’il maîtrise avec une tonne d’idées. L’expérience se renouvelle sans cesse et, en prime, l’histoire est très touchante. Spoiler : il est dans le Xbox Game Pass depuis quelques jours et une seule version est requise pour jouer à deux.

Nommé pour : Jeu de l’année, Meilleure direction, Meilleure narration, Meilleur jeu familial et Meilleur multijoueur.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

La note de notre test de It Takes Two : 5/5

Notre chouchou : Psychonauts 2 (5 nominations)

Encore un titre qu’on n’a pas vraiment vu venir… Pourtant, il y a un vrai créateur derrière : Tim Schafer. Ce dernier a déjà prêté ses talents à des jeux cultes comme Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island, Maniac Mansion : Day of the Tentacle ou encore Grim Fandango. Psychonauts 2 est très sincère : il part dans tous les sens pour mieux traiter une thématique grave (les maladies mentales). En termes de gameplay, les situations sont d’une variété étonnante et portées par une écriture fine et juste. Un très, très grand jeu.

Nommé pour : Jeu de l’année, Meilleure direction, Meilleure narration, Meilleure direction artistique et Meilleur jeu d’action/aventure

Disponible sur : PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

La note de notre test de Psychonauts 2 : 5/5

Le choix un peu trop évident : Ratchet & Clank : Rift Apart (6 nominations)

Oui, Ratchet & Clank : Rift Apart est visuellement magnifique — sans conteste le plus beau jeu de la PlayStation 5 (et de loin). Ses qualités techniques sont bluffantes. Mais, derrière son habillage avantageux, cette exclusivité cache une expérience plus convenue. Rien n’a profondément changé pour le duo, qui continue d’affronter des ennemis avec un arsenal loufoque. S’il est élu, le jury aura simplement récompensé l’efficacité. Et ce serait un peu dommage.

Nommé pour : Jeu de l’année, Meilleure direction, Meilleure direction artistique, Meilleur design audio, Meilleure accessibilité et Meilleur jeu d’action/aventure.

Disponible sur : PS5.

La note de notre test Ratchet & Clank : Rift Apart : 5/5

L’intrus numéro 1 : Resident Evil Village (4 nominations)

Est-ce le pouvoir de la saga ? Est-ce la manière avec laquelle Capcom est parvenu à redresser la barre après plusieurs épisodes décevants ? Il n’empêche, on ne comprend pas cette nomination. Resident Evil Village a des arguments à faire valoir dans le genre horreur, mais pas de quoi en faire un jeu de l’année. En revanche, on met une pièce sur l’actrice Maggie Robertson pour son incarnation flippante de Lady Dimistrescu — personnage emblématique de Resident Evil Village.

Nommé pour : Jeu de l’année, Meilleur design audio, Meilleure performance et Meilleur jeu d’action/aventure.

Disponible sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

La note de notre test de Resident Evil Village : 4/5

L’intrus numéro 2 : Metroid Dread (2 nominations)

On se demande ce que Metroid Dread vient faire là… À nos yeux, il n’a strictement aucune chance d’être élu et doit sa présence à la volonté de combler un vide (sans lui, il n’y aurait aucun jeu Switch dans la sélection). Néanmoins, Metroid Dread reste un titre intéressant pour les propriétaires d’une Switch (surtout OLED), mais il y a trop de défauts pour ne retenir que lui en 2021.

Nommé pour : Jeu de l’année et Meilleur jeu d’action/aventure.

Disponible sur : Nintendo Switch.

La note de notre test de Metroid Dread : 4/5

