Microsoft est fier d'annoncer que Forza Horizon 5 est, déjà, un immense succès. Le jeu de course vient valider une stratégie qui porte enfin ses fruits.

Patron de la branche Xbox, Phil Spencer n’est pas du genre à fanfaronner. Il a quand même tenu à se féliciter du lancement plus que réussi de Forza Horizon 5, jeu de course ébouriffant disponible depuis le 9 novembre sur PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et le cloud (via l’abonnement Xbox Game Pass). Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon son tweet publié le 10 novembre, plus de 4,5 millions de joueuses et joueurs sont déjà partis découvrir le Mexique à bord de bolides divers et variés. Un an jour pour jour après la sortie de la Xbox Series S et de la Xbox Series X.

« Pendant des années, nous avons investi dans la marque Xbox pour que plus de gens puissent jouer. Avec plus de 4,5 millions de joueurs sur PC, cloud et console, Forza Horizon 5 prouve que cette promesse prend forme. C’est le meilleur lancement pour un jeu Xbox Game Studios », souligne Phil Spencer. Forza Horizon 5 surclasse son prédécesseur, avec un pic de fans connectés en même temps trois fois supérieur.

Forza Horizon 5 valide les efforts de Microsoft

L’engouement pour Forza Horizon 5 ne date pas d’hier. Dès l’accès anticipé payant (proposé le 5 novembre), on a pu voir les prémices d’un vrai succès. Comme l’indique Video Games Chronicle dans un article publié le 6 novembre, ils étaient déjà près d’un million à jouer à Forza Horizon 5 avant son lancement. Il fallait pourtant acquérir la Premium Edition (99,99 €) ou le Lot d’extensions Premium (49,99 €) pour jouer quelques jours en avance. Cette barrière financière n’a visiblement pas posé problème pour les plus impatients.

Cette performance s’exporte aussi sur Steam, où Forza Horizon 5 fait déjà partie des meilleures ventes. En termes de joueurs connectés en même temps, il fait déjà mieux que Forza Horizon 4 : plus de 70 000 personnes, contre 40 000 selon les statistiques emmagasinées par Steam Charts. Autre preuve que la hype est réelle : l’une des premières suggestions de Google quand on tape le nom du jeu dans la barre de recherche est : ‘Forza Horizon 5 PS5’ — ce qui n’arrivera jamais. Beaucoup de gens veulent s’essayer au titre développé par Playground Games, qui associe graphismes inouïs et gameplay ultra accessible (sans oublier les nombreuses options pour permettre aux personnes en situation de handicap d’en profiter). Sur l’agrégateur Metacritic, Forza Horizon 5 cumule un score de 92 sur 100.

Il y a quelques mois, on se moquait un peu de Microsoft quand il annonçait vouloir viser les 2 milliards d’utilisateurs. Certes, 4,5 millions n’est pas 2 millards mais, aujourd’hui, force est de reconnaître que sa stratégie, basée sur l’ouverture, est en train de payer. Si on ne connaît pas la part des abonnés au Xbox Game Pass dans ces 4,5 millions de personnes conquises, nul doute que le service gaming de la firme de Redmond doit peser lourd dans les comptes. D’autant qu’il permet justement aux joueurs PlayStation — et Nintendo — de goûter à Forza Horizon 5 grâce au cloud gaming (avec la formule Ultimate, qui permet de jouer sur un smartphone, une tablette ou un PC). C’est aussi cela la grande force de la proposition gaming de Microsoft : il n’y a plus besoin d’une console Xbox pour jouer aux jeux Xbox.

On se demande maintenant si la multinationale transformera l’essai avec Halo Infinite, dont la sortie est prévue pour le 8 décembre.

Crédit photo de la une : Capture Xbox Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo