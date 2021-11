Microsoft travaille de plus en plus l'accessibilité de ses jeux. Une future mise à jour de Forza Horizon 5 permettra aux personnes sourdes et malentendantes de faire apparaître une interprète spécialisée en langue des signes, lors des cinématiques.

Forza Horizon 5 sera disponible pour tout le monde à compter du 9 novembre. Pour Microsoft, le jeu développé par Playground Games est un temps fort de cette fin d’année, intercalé entre Age of Empires IV et Halo Infinite. Non content de permettre à la Xbox Series X de faire l’étalage de sa puissance, Forza Horizon 5 cimente le positionnement de Microsoft en matière d’accessibilité.

Comme le souligne ce communiqué du 4 novembre, Forza Horizon 5 propose déjà diverses options qui amélioreront le confort des joueurs et joueuses en situation de handicap — 400 millions de personnes selon les chiffres de Microsoft. Playground Games compte cependant aller plus loin, avec une option activant la langue des signes pour les sourds et malentendants.

La langue des signes sera proposée dans Forza Horizon 5

Activer l’option ‘langue des signes’ provoquera l’apparition d’un interprète en chair et en os, dans une petite pastille incrustée, durant les cinématiques. De cette manière, les sourds et malentendants ne louperont aucune information sur l’univers de Forza Horizon 5.

La langue des signes n’est pas encore disponible dans Forza Horizon 5. Mike Brown, directeur créatif du jeu, a confié qu’elle arrivera dans une future mise à jour. Dans un premier temps, cela ne concernera que deux langues : l’Anglais (British Sign Language, ou ASL) et l’Américain (American Sign Language, ou ASL). L’option sera-t-elle disponible un jour en version française ? Contacté par Numerama, Microsoft a confirmé que ce n’était pour le moment pas prévu. Il n’est cependant pas interdit de penser que la France finira par en profiter — mais un peu plus tard.

Les autres options d’accessibilité de Forza Horizon 5 incluent :

Gestion de la vitesse du jeu (pour, par exemple, le ralentir) ;

Mode contraste élevé pour mieux lire les textes et les menus ;

Mode pour les daltoniens ;

Personnalisation des sous-titres (taille, opacité…) ;

Modification de la taille de la police ;

Activation d’un narrateur capable de lire le texte, les boutons et d’autres éléments ;

Transcription de la voix en texte et du texte en voix ;

Désactivation des arrière-plans dynamiques ;

Paramètre pour déterminer la durée pendant laquelle les notifications restent à l’écran.

Cela fait plusieurs années que Microsoft travaille sur l’accessibilité. La firme de Redmond commercialise déjà une manette conçue pour les personnes en situation de handicap — on peut y brancher plusieurs accessoires spécifiques et son packaging facilite le déballage. Encore récemment, la multinationale a proposé des stickers (voir ci-dessous), pour simplifier l’utilisation de produits de sa gamme Surface — on peut, par exemple, les coller sur les touches importantes.

Dans les colonnes de Frandroid, Ina Gelbert, présidente de la branche Xbox en France, confiait en octobre : « Le vrai message est là : il faut sensibiliser les personnes en situation de handicap et leur entourage sur le fait qu’elles peuvent jouer aux jeux vidéo en toute simplicité. »

Crédit photo de la une : Capture YouTube Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo