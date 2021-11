Pour fêter ses deux ans d’existence, Disney+ propose actuellement une offre découverte, limitée dans le temps, pour son service de streaming vidéo. L’occasion de profiter de l’intégralité du catalogue de la plateforme pendant un mois pour moins de 2 euros. On vous explique tout.

Deux ans après son lancement en France et près de 116 millions d’abonnés plus tard, Disney+ célèbre son anniversaire en bonne et due forme avec une journée spéciale : le Disney+ Day.

À cette occasion, Disney+ devrait nous en dire plus sur le programme des mois et années à venir. Court-métrages et documentaires inédits seront aussi à l’ordre du jour, avec des contenus consacrés à Boba Fett ou le Plusanniversary des Simpsons.

Pas d’anniversaire sans cadeau, alors Disney+ a aussi décidé de lancer une offre découverte limitée dans le temps pour sa plateforme de streaming. Le temps de cette semaine d’anniversaire, le premier mois d’abonnement Disney+ est à seulement 1,99 euro.

L’abonnement Disney+ à 1,99 euro, comment ça marche ?

Afin de célébrer dignement ses deux années d’existence, et permettre au plus grand nombre de découvrir son catalogue pléthorique, Disney+ a décidé de proposer une offre d’abonnement très intéressante.

Destinée aux nouveaux abonnés, ainsi qu’aux anciens abonnés répondant aux critères d’éligibilité, elle permet de profiter de tous les contenus disponibles sur la plateforme pour moins de deux euros.

A partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 14 novembre prochain, l’abonnement 1 mois à Disney+ est ainsi disponible à 1,99 euro seulement. Cette offre à prix réduit donne accès à l’intégralité du catalogue de Disney+, ce qui comprend, dans la limite de la chronologie des médias française :

L’intégralité des contenus Disney

L’intégralité des contenus Marvel

L’intégralité des contenus Star Wars

L’intégralité des Simpsons

L’accès aux contenus National Geographic

L’accès aux films et séries Star

Il s’agit d’une offre sans engagement : vous pouvez la résilier en un clic une fois le mois révolu. Le deuxième mois sera facturé au prix mensuel habituel de Disney+, soit 8,99 euros par mois (ou 89,90 euros par an si vous souscrivez à l’offre annuelle).

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars : qu’est-ce que l’on regarde sur Disney+ ?

Les classiques Disney et Pixar accessibles au même endroit

Principal argument de Disney+, les catalogues Disney et Pixar regorgent de contenus à (re)découvrir. On y trouvera pêle-mêle de grands classiques issus des différentes périodes du studio, des films cultes ou encore des séries animées et courts-métrages à découvrir absolument :

Aladdin

Le Roi Lion

Toy Story

La Reine des Neiges

Là-Haut

Coco

Tron

Paperman

La bande à Picsou (la version de 2017)

Bao

Star Wars et son univers étendu sont à la fête

Côté Star Wars, ce sont bien évidemment les trois trilogies (à l’exception de l’épisode 9, l’Ascension des Skywalker) qui vous attendent sur Disney+. À cela viennent s’ajouter les films et séries issues de l’univers étendu de la franchise tel que la série animée The Clone Wars ou bien les films Solo et (l’excellent) Rogue One. Des productions vintages ont aussi récemment rejoint le catalogue, à l’instar des deux films consacrés aux Ewoks.

Disney+ propose aussi des contenus originaux se déroulant dans l’univers Star Wars, à commencer par The Mandalorian, série saluée par la critique et dont la saison 3 a été annoncée pour le courant de l’année 2022. Plus récemment, Disney+ a sorti The Bad Batch, une série animée se déroulant dans l’univers de The Clone Wars ou encore Star Wars Visions, une série de court-métrages d’animation dont les épisodes ont été confiés à de grands noms de l’animation japonaise.

Plongez sans plus attendre dans les méandres du MCU

Disney+, c’est aussi l’intégralité des contenus issus du Marvel Cinematic Univers (MCU pour les intimes). À commencer par l’intégralité des films issus des trois premières phases de la saga (à l’exception d’Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home). Une ribambelle de films qui est complétée par de nombreux contenus classiques comme la série animée X-Men des années 90.

Comme c’était déjà le cas pour Star Wars, Disney+ propose aussi de nombreux contenus originaux, et en particulier des séries qui font partie intégrante de la phase 4 du MCU. Ces derniers mois, ce sont ainsi Wandvision, Falcon and the Winter Soldier ou encore Loki qui ont rejoint la plateforme, et remporté un vif succès auprès du public comme de la critique, y compris en nos colonnes.

Des tonnes de contenus pour toute la famille

Disney+, ce n’est pas uniquement des contenus issus des franchises Disney, Star Wars et Marvel. La plateforme propose aussi l’intégralité des saisons des Simpsons, ainsi que des films se déroulant dans l’univers de la série, ainsi qu’une large sélection de films et séries grâce à Star.

Chaque abonnement à Disney+ permet aussi d’accéder aux contenus issus du catalogues de National Géographic. Une bonne occasion pour découvrir des documentaires et mini séries originales, à l’instar du Monde selon Jeff Goldblum, dans laquelle l’acteur découvre et discute une large variété de sujets tels que les Sneakers ou le tatouage.

Disney+ : demandez le programme de la fin d’année

La fin d’année s’annonce chargée sur Disney+. La plateforme de SVoD devrait en effet s’enrichir avec de nouvelles séries, films et documentaires. Courant novembre et décembre, vous pourrez ainsi découvrir :

Dopesick (12/11/2021) : la série évènement Dopesick arrive sur Star. Portée par Michael Katon, Peter Sarsgaard et Rosario Dawson, cette mini-série basée sur le livre Dopesick : Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America, et revient sur le problème des opiacés aux USA.

la série évènement Dopesick arrive sur Star. Portée par Michael Katon, Peter Sarsgaard et Rosario Dawson, cette mini-série basée sur le livre Dopesick : Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America, et revient sur le problème des opiacés aux USA. Hawkeye (24/11/2021) : la nouvelle série Marvel débarque fin novembre, et cette fois-ci, c’est l’archer du MCU qui s’y colle. Elle servira entre autre à introduire le personnage de Kate Bishop, un autre archer émérite dans une ambiance mélangeant action et comédie.

la nouvelle série Marvel débarque fin novembre, et cette fois-ci, c’est l’archer du MCU qui s’y colle. Elle servira entre autre à introduire le personnage de Kate Bishop, un autre archer émérite dans une ambiance mélangeant action et comédie. The Beatles Get Back (25,26 et 27/11/2021) : Peter Jackson est de retour avec un documentaire en trois parties sur les Beatles. Réalisé à partir d’images tournées en 1969 par Michael Lindsay-Hogg, et souhaite offrir un contrepoint au documentaire réalisé par Lindsay-Hogg avec ces mêmes images.

Peter Jackson est de retour avec un documentaire en trois parties sur les Beatles. Réalisé à partir d’images tournées en 1969 par Michael Lindsay-Hogg, et souhaite offrir un contrepoint au documentaire réalisé par Lindsay-Hogg avec ces mêmes images. The Book of Boba Fett (29/12/2021) : le mois de décembre verra le retour du chasseur de prime le plus célèbre de la galaxie, Boba Fett. De retour sur Tatooine, et accompagné par Fennec Shand, il reprendra le trône de Jabba, ainsi que son empire criminel… et les soucis qui vont avec.

Ce programme déjà bien chargé n’est que le début d’une nouvelle vague de contenus prévus pour 2022, avec notamment des séries centrées sur Obi-Wan Kenobi, Moon Knight, She-Hulk ou la série Zootopia+. Gageons aussi que le Disney+ Day nous réservera quelques bonnes surprises côté films et séries…

