C'est l'été, mais Netflix a quand même de belles nouveautés sur son catalogue pour toutes les personnes qui voudront binger plutôt que sortir. Voici la liste des séries et des films qui seront disponibles sur la plateforme.

Bronzer ? Sortir ? Mais pour quoi faire quand on peut rester chez soi et ne pas souffrir de la canicule — et échapper à la quatrième vague de covid.

Que vous soyez en vacances au bord de la mer ou bien toujours attaché à votre bureau, Numerama vous propose une sélection des films et séries disponibles dès le mois d’août sur Netflix. Et si ce que la plateforme de SVOD vous propose ce mois-ci ne vous tente pas, vous pouvez également retrouver nos séries Netflix préférées du moment ici.

Les films qui arrivent sur Netflix en août 2021

The Kissing Booth 3 — 11 août

Le troisième volet de la rom-com de Netflix. Des gens qui s’embrassent et qui sont beaux à la plage, en somme.

Beckett — le 13 août

L’histoire d’un touriste américain en Grèce, mais qui se retrouve à devoir échapper à des policiers qui n’ont pas l’air très gentils. Moi aussi je déteste quand ça m’arrive.

Vivo — le 6 août

L’histoire mignonne d’un singe mignon qui doit apporter une lettre d’amour mignonne à quelqu’un de la part de son ami.

Sweet Girl — 20 août

La femme de Khal Drogo a été tuée (ça n’est pas Daenerys). Khal Drogo se venge.

Pray Away — 3 août

Un film documentaire particulièrement poignant sur les thérapies de conversion aux États-Unis dans les années 70.

The Witcher : Le Cauchemar du Loup — le 23 août

Un film d’animation sur l’un des personnages mythiques de la saga The Witcher : Vesemir, un sorceleur très puissant qui a entraîné lui-même Geralt. Vous avez hâte ? Nous, on a hâte.

Yves Saint-Laurent — 1er août

Ocean’s 8 — 15 août

Sans George Clooney mais avec Cate Blanchett.

Les séries qui arrivent sur Netflix en août 2021

Hit and Run — 6 août

Disparus à jamais — 13 août

Plein de gens disparaissent, apparemment.

Downtown Abbey, l’intégrale — 15 août

La série mythique et ses six saisons arrivent sur Netflix.

Directrice — 20 août

Sandra Oh joue la directrice du département d’anglais d’une fac américaine. Vous avez hâte ? Nous, on a hâte.

Good Girls, saison 4 — 31 août

Des jacuzzis, la mafia et le FBI.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo