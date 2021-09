Voilà la liste des nouveaux films et séries qui rejoindront Disney+ en octobre. Une programmation d'automne sans contenus très marquants.

Le mois de la rentrée se termine tranquillement, mais Disney prépare déjà le mois d’octobre et le retour des jours plus courts et plus froids. Le groupe vient de lever le voile sur les programmes qui garniront bientôt le catalogue de sa plateforme de SVOD.

Il y aura peu de programmes marquants sur Disney+ ce mois-là, hormis la saison 32 des Simpsons et quelques films aptes à faire frissonner pour Halloween. Voici notre sélection éditorialisée des films et séries qui seront disponibles dans les semaines à venir. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dedans, vous pourrez découvrir d’autres programmes intéressants dans notre sélection des meilleures séries sur Disney+.

Disney+ est un service qui coûte désormais 8,99 euros par mois (une augmentation de 2 euros qui a accompagné le lancement de Star) ou 89,90 euros à l’année.

LES NOUVELLES SÉRIES SUR DISNEY+ EN OCTOBRE

The Orville, saison 1 & 2 — 13 octobre

Les aventures de l’équipage de bras cassés d’Orville. La croisière s’amuse, mais dans l’espace.

Reservation Dogs — 13 octobre

Quatre adolescents résident dans une réserve amérindienne dans l’Oklahoma. Désoeuvrés, ils commettent des crimes mineurs.

Les Simpson, saison 32 — 20 octobre

Plus de 30 saisons, ce n’est pas rien.

Single Parents, saisons 1 à 2 — 20 octobre

Comme l’indique le titre, il est question de parents célibataires.

The Fosters — 20 octobre

Un couple de lesbiennes, mères de trois enfants, va voir son équilibre familial être bouleversé par l’arrivée d’une adolescente turbulente.

The Chi, saison 4 — 27 octobre

FBI : Duo très spécial, saisons 1 à 6 — 27 octobre

L’alliance improbable entre un criminel et un agent du FBI.

LES NOUVEAUX FILMS SUR DISNEY+ EN OCTOBRE

LEGO Star Wars : Histoires terrifiantes — 1er octobre On ne s’attend pas à des histoires très terrifiantes avec des briques Lego… 20 ans d’écart — 1er octobre Une femme qui approche de la quarantaine fait croire qu’elle entretient une idylle avec un jeune de 20 ans. Une comédie romantique portée par Virginie Efira et Pierre Niney. Möbius — 1er octobre Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Pour une fois que Jean Dujardin ne fait pas le pitre. Poltergeist — 15 octobre Ah oui, c’est bientôt Halloween… Les petits mouchoirs — 15 octobre Vous savez, c’est ce film qui célèbre l’amitié en partant du point de départ suivant : un copain est à l’hôpital, mais on part quand même en vacances. The Predator — 22 octobre Ce n’est pas parce qu’il y a ‘The’ dans le titre que c’est le meilleur… Pyramide — 22 octobre Halloween 2, le retour. La Colline a des yeux 2 — 29 octobre Halloween 3, la suite.

