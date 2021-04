Sony offre Horizon Zero Dawn aux propriétaires d'une PS4 et d'une PS5. Il suffit d'une connexion internet pour pouvoir le télécharger. Si vous l'avez loupé, foncez.

Sony poursuit son initiative Play At Home, qui offre, aux propriétaires d’une PS4 et/ou d’une PS5, l’opportunité de récupérer gratuitement des jeux, sans être abonné à quoi que ce soit. Ce mardi 20 avril 2021, l’entreprise japonaise permet aux concernés d’ajouter Horizon Zero Dawn Complete Edition à leur bibliothèque. L’offre se terminera le 15 mai, à 5h du matin, heure française.

Sorti en 2017 sur PlayStation 4, Horizon Zero Dawn est rétrocompatible sur PS5. Comme il s’agit de la Complete Edition, les joueuses et les joueurs auront également accès à l’extension The Frozen Wilds — qui ajoute quelques heures de gameplay en plus. Sur Metacritic, site qui agrège les notes attribuées par la presse, Horizon Zero Dawn affiche un score de 89 sur 100. Autant dire que c’est un beau cadeau de la part de Sony, qui avait déjà proposé l’excellent Ratchet & Clank il y a quelques semaines.

À lire : Notre test d'Horizon Zero Dawn

Pourquoi Horizon Zero Dawn est incontournable

Horizon Zero Dawn est un incontournable des consoles PlayStation pour plusieurs raisons. Ses graphismes associent solidité technique et direction artistique magnifique (très organique, avec une nature qui reprend ses droits dans un univers qui ressemble à une préhistoire futuriste). Ils sont par ailleurs une vraie vitrine de la technologie HDR (éclairages, effets visuels…). Le moteur utilisé par le studio Guerrilla Games a d’ailleurs été choisi par Hideo Kojima pour Death Stranding (il y a même une référence dans le jeu). C’est une belle preuve de confiance.

Au-delà de sa partie visuelle qui nous éblouit encore aujourd’hui, Horizon Zero Dawn pose des fondations solides pour vivre une aventure exaltante. Dans sa structure, le jeu fait penser à un Assassin’s Creed, avec un monde ouvert rempli de quêtes principales et secondaires bien écrites. Les combats font la part belle à la chasse, l’héroïne Aloy devant se confronter à des animaux mécaniques de tailles variables (spoiler : il y a des dinosaures !). L’approche frontale n’est pas toujours l’option idéale, ce qui ajoute de la profondeur à un gameplay parfaitement maîtrisé.

Et puis, il y a l’héroïne bienveillante Aloy, qui s’impose d’emblée comme un personnage féminin fort, dans un paysage vidéoludique qui en manque cruellement. Déterminée, elle s’embarque dans une aventure qui lui permettra, peut-être, de trouver sa place dans un monde où il n’y en a plus vraiment pour l’Humanité. En coulisse, Guerrilla Games s’amuse donner de l’épaisseur à un univers qu’on pourra retrouver dans la suite, intitulée Horizon Forbidden West (à paraître sur PS4 et PS5, normalement cette année). Ce premier opus qui nous permet de découvrir de beaux paysages, pendant des dizaines d’heures, nous aère l’esprit, en cette période morose. Une vraie aubaine.

Crédit photo de la une : Capture PS5 Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo