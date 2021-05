Personnages, chronologie, liens avec Thanos : suivez le guide pour tout comprendre à The Eternals, le nouveau Marvel prévu pour fin 2021 au cinéma.

Après que Endgame ait clos tout un chapitre en 2019, une nouvelle ère Marvel va bientôt s’enclencher. Alors que des personnages bien connus auront bientôt droit à des aventures solos (Loki et Hawkeye en séries, Black Widow au cinéma), des personnages vont faire leur première entrée dans le MCU — l’univers cinématographique Marvel.

Parmi eux, les Éternels. Le lundi 24 mai, une toute première bande-annonce a été diffusée pour The Eternals, un film réalisé par Chloé Zhao et porté notamment par Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Salma Hayek ou encore Gemma Chan et Lauren Ridloff.

Si vous ne lisez pas les comics, vous n’avez sans doute pas la moindre idée de qui sont ces personnages et quelle est leur place dans l’univers Marvel. Voici quelques explications.

D’où viennent les Éternels et pourquoi ont-ils des noms de dieux ?

À l’origine, les Éternels sont conçus comme une espèce particulière d’êtres humains, créés lors d’une expérimentation sur Terre, par des déités appelées Les Célestes. Un peu comme il existe les Homo sapiens, ils sont quant à eux des Homo immortalis. Ils sont arrivés sur Terre très tôt dans l’histoire de l’humanité ; il y a quelques dizaines de milliers d’années. Ils influencent peu ou prou le cours des choses, mais cherchent à « guider » les humains. Ils veulent également protéger la planète d’autres Éternels, maléfiques et appelés Déviants.

Dans l’univers Marvel, il faut également partir du principe que certains des mythes humains sont tirés tout à la fois des Éternels et des Déviants. C’est pour cela qu’ils ont des noms proches de certains personnages légendaires, ou similaires à certains dieux et certaines déesses. Par exemple, le héros sumérien Gilgamesh, dont l’épopée est réputée pour être le premier roman de l’histoire humaine, est un Éternel.

Leurs pouvoirs

La plupart des Éternels ont un même ensemble de pouvoirs : une force exceptionnelle, la télépathie, la lévitation et le vol, la téléportation, la transmutation, un bouclier de protection, etc. Mais il y a des variations, car chaque Éternel a tendance à développer une ligne directrice particulière pour ses pouvoirs. Par exemple, Makkari est la plus « rapide ».

Les Éternels disposent d’un pouvoir de mise en commun de leurs esprits lorsqu’ils s’unissent à trois. Les trois Éternels fusionnent alors en un seul esprit, rassemblant toutes leurs capacités propres, et il en résulte une structure mentale surpuissante.

Les héros et héroïnes

La plupart des Éternels du film n’appartiennent pas à la toute première génération, ils en sont les enfants restés sur Terre. Leur naissance se situe bien souvent autour de la période antique.

Sersi (Gemma Chan) : en français, elle est connue sous le nom de Circé, présente dans la mythologie grecque comme enchanteresse. Dans les comics, elle est une importante Éternelle, car elle est celle qui interagit le plus avec les humains, appréciant leur compagnie et leur mode de vie — elle vit même une histoire d’amour avec l’un d’eux. Elle sera particulièrement centrale dans le film en raison de cette spécificité.

en français, elle est connue sous le nom de Circé, présente dans la mythologie grecque comme enchanteresse. Dans les comics, elle est une importante Éternelle, car elle est celle qui interagit le plus avec les humains, appréciant leur compagnie et leur mode de vie — elle vit même une histoire d’amour avec l’un d’eux. Elle sera particulièrement centrale dans le film en raison de cette spécificité. Thena (Angelina Jolie) : elle est née à l’époque de la Grèce antique, à Olympe, et a inspiré Athéna dans l’histoire humaine.

elle est née à l’époque de la Grèce antique, à Olympe, et a inspiré Athéna dans l’histoire humaine. Phastos (Brian Tyree Henry) : il a inspiré des dieux comme Héphaïstos dans la mythologie grecque ou Vulcain chez les Romains.

il a inspiré des dieux comme Héphaïstos dans la mythologie grecque ou Vulcain chez les Romains. Makkari (Lauren Ridloff) : chez Marvel, le dieu Mercure, toujours dans la mythologie grecque, proviendrait de Makkari.

chez Marvel, le dieu Mercure, toujours dans la mythologie grecque, proviendrait de Makkari. Ikaris (Richard Madden) : il a inspiré le mythe d’Icare, mais contrairement aux précédents Éternels, il n’appartient pas à la communauté ayant prospéré en Grèce antique. Il fait partie des Éternels polaires, nés en Russie. Il est par ailleurs l’un des plus anciens, né il y a 20 000 ans, il a aidé à sauver des humains d’un grand déluge. Il est une forme de leader pour les Éternels.

il a inspiré le mythe d’Icare, mais contrairement aux précédents Éternels, il n’appartient pas à la communauté ayant prospéré en Grèce antique. Il fait partie des Éternels polaires, nés en Russie. Il est par ailleurs l’un des plus anciens, né il y a 20 000 ans, il a aidé à sauver des humains d’un grand déluge. Il est une forme de leader pour les Éternels. Ajak (Salma Hayek) : elle appartient également aux Éternels polaires de naissance, mais elle a prospéré comme déité vénérée en Amérique du Sud, notamment chez les Mayas. Elle est l’une des plus « sages », et son pouvoir de guérison est accru.

elle appartient également aux Éternels polaires de naissance, mais elle a prospéré comme déité vénérée en Amérique du Sud, notamment chez les Mayas. Elle est l’une des plus « sages », et son pouvoir de guérison est accru. Kingo : un samouraï qui est également, dans les temps modernes, un acteur de Bollywood (d’où la séquence bollywoodienne dans le trailer).

un samouraï qui est également, dans les temps modernes, un acteur de Bollywood (d’où la séquence bollywoodienne dans le trailer). Gilgamesh (Don Lee) : il est un véritable colosse ayant inspiré le personnage de Gilgamesh dans la Mésopotamie sumérienne.

il est un véritable colosse ayant inspiré le personnage de Gilgamesh dans la Mésopotamie sumérienne. Druig (Barry Keoghan) : il fait partie des Éternels polaires, et il est réputé particulièrement brutal, ayant notamment appartenu au KGB au cours de l’histoire humaine.

il fait partie des Éternels polaires, et il est réputé particulièrement brutal, ayant notamment appartenu au KGB au cours de l’histoire humaine. Sprite (Lia McHugh) : bloquée dans le corps d’un enfant, elle est probablement la plus malveillante et perfide des Éternels.

Le supervilain du film sera le général Déviant appelé Kro, avec qui Thena a eu une relation amoureuse secrète. Mais ce méchant n’est pas introduit dans la première bande-annonce.

Kit Harrington interprétera quant à lui un héros humain, le Chevalier noir, mais son rôle dans le film reste également flou dans l’immédiat.

Ça, c’est leur vaisseau

Étant donné le contexte historique de ces images, et la forme de cet objet, il semblerait qu’il s’agisse du vaisseau spatial des Éternels, servant également de base d’opérations.

Quand se passe l’action du film ?

La chronologie du film peut apparaitre quelque peu confuse, étant donné le nombre d’images qui semblent se situer à des époques très différentes. Par exemple, on aperçoit Babylone, puis des buildings du 21è siècle, puis l’Angleterre médiévale et ainsi de suite.

Il faut se rappeler que l’histoire de ces personnages commence il y a des milliers d’années, dans l’Antiquité, mais que leur immortalité leur a permis de vivre tout ce temps jusqu’à notre époque sans vieillir d’une ride. Au cours du temps, ils se sont livrés à une guerre secrète contre leurs homologues néfastes, les Déviants.

Dans le synopsis du film, il se trouve que les Déviants vont représenter, à nouveau, une menace à notre époque. Cela poussera les Éternels à se rassembler encore une fois.

En résumé, le cœur de l’intrigue sera à notre époque, mais sera le résultat d’une plus longue histoire sur des milliers d’années, dont nous aurons clairement des aperçus.

Pourquoi n’ont-ils rien fait contre les grands méchants de Marvel ?

Si les Éternels sont si puissants, pourquoi n’ont-ils pas agi contre Ultron et autres supervilains qui ont mis les superhéros et superhéroïnes à rude épreuve ? La réponse est à trouver dans le rôle que jouent les Éternels dans l’histoire de l’humanité : ils sont censés être des observateurs non-interventionnistes, ne servant que de guides lors de moments clés des civilisations. Leur seule guerre est contre les Déviants.

« À travers les années, nous n’avons jamais interféré. Jusqu’à maintenant. »

C’est ce qui explique ces mots de Thena dans la bande-annonce : « Nous les avons observés. Et guidés. Nous les avons aidés à progresser. Nous les avons vus accomplir des merveilles. À travers les années, nous n’avons jamais interféré. Jusqu’à maintenant. »

Un peu comme Captain Marvel, leurs interventions face aux menaces sont censées être circonscrites à certaines situations dramatiques et spécifiques. Pour qu’ils soient poussés à agir au grand jour, cela signifie que les Déviants vont représenter un danger plus grave que jamais pour les humains.

Et Thanos dans tout cela ?

Thanos est un Éternel, et plus particulièrement un Déviant. Il est effectivement présenté, dans Endgame, comme le fils d’A’Lars. Or, cette dernière est une Éternelle. Par ailleurs, les Éternels ont été créés sur Titanos, raison pour laquelle Thanos est surnommé « le titan fou ». Les différences physiques avec les Éternels s’expliqueraient tout simplement par le fait que tous les Déviants ont des particularités qui les différencient, censées faire d’eux des sortes de « monstres ».

Thanos est par ailleurs relié directement à Thena, car il est son cousin — elle est la fille de Zuras qui est le frère de d’A’Lars qui est le père de Thanos.

Pourquoi les Éternels n’ont-ils pas agi contre leur homologue ? La réponse n’est pas explicitée, mais Thanos étant un Déviant n’agissant pas dans l’ombre, le combattre aurait nécessité que les Éternels s’assemblent à leur tour et révèlent leur existence aux Avengers.

Crédit photo de la une : Marvel Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo