Amazon a communiqué sur les contenus qui arriveront sur sa plateforme Prime Video ces prochaines semaines. En mai, il faut aimer les films et les animes.

Les beaux jours commencent tranquillement à revenir, mais notre liberté de mouvements est toujours conditionnée aux décisions du gouvernement. En attendant que la vie redevienne un peu plus normale, on peut toujours compter sur les plateformes de SVOD pour s’occuper l’esprit.

En mai, la plateforme Amazon Prime Video mise beaucoup sur les films et les animes. Il n’y a aucun événement majeur à signaler, mais suffisamment de nouveautés pour ne pas trop s’ennuyer. On rappelle qu’Amazon met régulièrement à jour son catalogue pour fidéliser ses utilisateurs et utilisatrices.

Voici les nouveaux films et séries sur Amazon Prime Video en mai 2021.

Les séries sur Amazon Prime Video en mai 2021

L’Attaque des Titans, saisons 1 à 3 — 3 mai

L’un des animes les plus populaires du moment.

Fate/Stay Night Unlimited Blade Works — 3 mai

L’histoire de Shirô Emiya, un jeune homme élevé par un mystérieux magicien après la mort tragique de ses parents.

Grimgar, le monde des cendres et de la fantaisie — 3 mai

Quand Haruhito se réveille, il est dans l’obscurité. Il ne sait plus où il est, qui il est ni d’où il vient. Autour de lui, des hommes et des femmes qu’il ne connaît pas sont dans le même situation.

Tokyo Ghoul — 3 mai

Vous aimez toujours les animes ?

Tokyo Ghoul Re, saisons 1 & 2 — 3 mai

Esprits Criminels, saison 15 — 3 mai

Des profilers étudient des comportements pour anticiper des crimes.

The Underground Railroad — 14 mai

Panic — 28 mai

Dans un village reculé, des juges anonymes lancent une série de défis aux personnes les plus âgées pour qu’elles puissent partir. Un Battle Royale, en somme.

Les films sur Amazon Prime Video en mai 2021

Your Name — 3 mai

L’un des meilleurs films d’animation de ces dernières années.

Bienvenue à Gattaca — 4 mai

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l’espace. Chacun des deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. Un grand moment de SF.

Chef — 4 mai

Copains pour toujours — 4 mai

Une comédie avec Adam Sandler.

Same Kind of Different As Me — 4 mai

Essayez de traduire ce titre.

Wind River — 4 mai

Un pisteur aide une jeune recrue du FBI à élucider un meurtre dans une réserve indienne de Wind River.

Hell Driver — 6 mai

Nicolas Cage dans un film d’action en forme de course-poursuite (original !).

Horns — 6 mai

Daniel Radcliffe abandonne son costume d’Harry Potter pour celui d’un homme accusé d’avoir tué sa fiancée. Un jour, il se réveille avec des cornes sur la tête, cornes qui lui permettent de faire avouer de sombres secrets.

Adolescence explosive — 7 mai

L’adolescence est forcément une période explosive.

The Boy from Medellin — 7 mai

Un film documentaire sur J. Belvin alors qu’il se prépare pour un concert important.

Creed 1 & 2 — 10 mai

Les suites spirituelles des Rocky, où l’on suit les combats, personnels comme sur le ring, d’Adonis Creed.

Des hommes sans loi — 11 mai

L’histoire de trois frères trafiquants en pleine Prohibition.

Terminator 3 : Le soulèvement des machines — 11 mai

Un épisode à oublier.

Terminator Renaissance — 11 mai

Un autre épisode à oublier (un peu moins peut-être).

The Myth of the American Sleepover — 11 mai

Une comédie dramatique dont le sous-titre est La légende des soirées pyjamas.

Mission : Impossible – Protocole Fantôme — 14 mai

Tom Cruise repousse toujours plus loin les limites du possible. On adore.

Paperboy — 18 mai

Dans ce film étrange, Zac Efron se fait uriner dessus par Nicole Kidman. Oui, oui.

Trilogie Spider-Man — 18 mai

Celle de Sam Raimi, donc.

Riddick — 25 mai

Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée qui semble exempte de toute vie. Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de lutter pour sa survie contre des prédateurs aliens plus mortels que tous les humains qu’il a affrontés au cours de sa vie. Avec Vin Diesel.

Tintin : Le secret de la Licorne — 25 mai

Le fameux Tintin réalisé par Steven Spielberg.

The Rover — 25 mai

Eric et Rey doivent faire équipe dans un monde sans foi ni loi.

10 Cloverfield Lane — 31 mai

Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit, elle pense tout d’abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu’il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d’envergure. En l’absence de certitude, elle décide de s’échapper…

Whiskey Tango Foxtrot — 31 mai

On suit Kim Barker, journaliste de guerre qui a voyagé entre l’Afghanistan et le Pakistan.

