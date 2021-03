Sony offre, à partir de ce vendredi 26 mars, neuf jeux vidéo aux propriétaires d'une PS4 et/ou d'une PS5. On a sélectionné les trois meilleurs d'entre eux.

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’une PS4 et/ou d’une PS5 : Sony a décidé de poursuivre son initiative Play at Home. Lancée l’année dernière en pleine pandémie de coronavirus, elle permet de récupérer gratuitement des jeux sans besoin d’être abonné à quoi que ce soit (contrairement aux titres offerts avec le PlayStation Plus). À partir de ce vendredi 26 mars, il est possible de télécharger neuf jeux.

Neuf jeux, ça peut faire beaucoup d’un seul coup. Voilà pourquoi nous avons décidé de procéder à une sélection resserrée, arrêtée à trois jeux. On a volontairement exclu ceux qui nécessitent un casque PlayStation VR pour en profiter (Moss, Astro Bot Rescue Mission, Paper Beats et Thumper).

À noter que vous avez jusqu’au 31 mars pour ajouter l’excellent Ratchet & Clank à votre bibliothèque. On rappelle aussi qu’Horizon Zero Dawn sera offert à partir du 20 avril.

Les trois jeux gratuits à télécharger sur PS4 et PS5

Abzû

Journey… Flower… Autant de jeux vidéo qui invitent à une balade poétique et contemplative. Abzû, imaginé par le directeur artistique des deux jeux cités, s’inscrit dans cette lignée. On y incarne un plongeur, chargé d’explorer des fonds marins qui fourmillent de vie mystérieuse. On nage parmi les poissons, les raies, les hippocampes… dans un calme qui fait du bien. C’est très, très reposant et on prend beaucoup de plaisir à profiter des jolis décors, colorés et variés. Muet, Abzû est un jeu qui ne dit rien mais raconte beaucoup de choses à travers ses environnements, qu’il faut observer pour trouver où aller. Si vous cherchez une expérience atypique et qui permet de se détendre quelques minutes, Abzû est parfait.

The Witness

Si Abzû est pensé pour vous ménager, The Witness risque de bousculer votre cerveau. Sur une île mystérieuse que l’on peut parcourir librement (en vue à la première personne), la joueuse ou le joueur doit enchaîner les énigmes pour avancer et percer le mystère qui entoure les lieux. Il y en a plus de 500 et, très franchement, certaines vont mettre votre matière grise à l’épreuve. Pour casser la gymnastique cérébrale, The Witness range ses puzzles dans différentes thématiques (observation, son, logique…). C’est parfois tiré par les cheveux, mais vous ne trouverez pas un meilleur terrain pour tester votre intelligence avec une manette entre les mains.

Rez Infinite

Rez n’est pas un jeu de première jeunesse. Sorti en 2001 (d’abord sur Dreamcast), il prend la forme d’un rail shooter (lire : le personnage avance seul mais on contrôle la visée pour les tirs), doublé d’un jeu de rythme. En éliminant les ennemis, divers bruitages viennent se greffer à la musique, avec des effets visuels épileptiques. On y prend vite goût, sachant que Rez s’appuie sur une direction artistique très particulière (on se croirait dans les films Tron). Rez Infinite est une réédition bénéficiant de graphismes améliorés et de quelques contenus en plus. Bonus : les propriétaires d’un casque PlayStation VR pourront y goûter avec une immersion totale, grâce à la réalité virtuelle.

Les neuf jeux offerts

*les jeux sont offerts jusqu’au 23 avril

Abzû

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

Crédit photo de la une : Giant Squid

