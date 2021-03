Epic Games a commencé à partager les premiers détails sur la saison 6 du chapitre 2 de Fortnite. Le coup d'envoi sera donné par une mission à terminer en solitaire, accessible dès le 16 mars prochain.

Avec Fortnite, Epic Games ne cesse de repousser les limites de son imagination quand il faut théâtraliser les mises à jour majeures. Alors que la multinationale aime rassembler sa communauté autour d’événements à suivre à des moments précis, la saison 6 du chapitre bousculera un peu les habitudes. Dans un article publié le 9 mars sur le site officiel, Epic Games annonce que c’est une mission solo qui donnera le coup d’envoi de la prochaine saison.

« Le Chapitre 2 — Saison 6 commencera le 16 mars avec la conclusion explosive de la saison 5 », indique l’entreprise. Il suffira de se connecter à partir de cette date pour lancer automatiquement la mission en question, laquelle sera centrée sur l’agent Jonesy — sauf si vous jouez sur un terminal iOS. Les joueurs les plus assidus auront aussi l’occasion de suivre le lancement mondial en direct. Les horaires de diffusion n’ont pas encore été précisés.

Une mission solo dans Fortnite

Proposer de vivre la fin de saison avec une mission solo jouable n’importe quand est très malin de la part d’Epic Games. Elle permettra à celles et ceux qui ne pourraient pas assister à l’événement en direct de quand même le vivre — en décalé. Par exemple, si vous vous connectez 10 jours après le début de la nouvelle saison, vous pourrez (et devrez, même) quand même passer par la mission solo. Par le passé, si vous loupiez la clôture d’une saison, il ne vous restait plus que YouTube ou Twitch pour voir un replay.

Epic Games clame que cette fin de saison de Fortnite est « [son] événement cinématique le plus ambitieux à ce jour ». En l’absence de détails précis sur ce que peuvent espérer les millions de joueurs et joueuses, on peut déjà anticiper une modification importante de la carte (comme c’est le cas à chaque nouvelle saison). « Les conséquences de cet événement redéfiniront certainement la réalité telle que nous la connaissons », teasent les développeurs, peu avares en hyperboles.

D’ici le 16 mars, Epic Games conseille de dépenser tous ses lingots d’or (la réserve sera remise à zéro au début de la saison 6 du chapitre 2) et de terminer les ultimes objectifs du passe de combat de la saison 5 (ceux liés à la série The Mandalorian, par exemple).

