Netflix propose les téléchargements personnalisés. Avec cette option, c'est le service de SVOD qui décide des films et des séries à télécharger automatiquement sur votre smartphone, selon vos goûts.

Netflix propose depuis la fin février 2021 une fonctionnalité pour sa clientèle possédant un smartphone Android : les téléchargements personnalisés. Ce service, qui repose sur l’historique de visionnage de chaque profil, exploite des algorithmes pour présenter au public une nouvelle série télévisée ou un nouveau film, dont le style et le thème sont en principe proches de ses goûts.

Mais les téléchargements personnalisés, comme on le devine avec un tel nom, ne se contentent pas juste de faire des suggestions. L’outil conçu par le géant de la SVOD va jusqu’à décider lui-même quels sont les contenus qui doivent être téléchargés sur le smartphone, afin que l’abonné ait toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Et c’est bien entendu par Wi-Fi que le téléchargement s’opère.

À lire : Comment supprimer son historique Netflix ?

Les téléchargements personnalisés sur Netflix

Les téléchargements personnalisés sur Netflix sont optionnels. Si c’est la première fois que vous faites face à ce service, le site de SVOD affiche un message dans l’application pour signaler sa disponibilité. « Nous téléchargeons une sélection personnalisée de titres pour que vous ayez toujours quelque chose à regarder », écrit Netflix. La configuration se passe dans la rubrique « Téléchargements ».

Activez le Wi-Fi du smartphone ;

Lancez l’application Netflix et rendez-vous sur votre profil ;

Cliquez sur le bouton « Téléchargements » dans la barre d’action ;

Choisissez la quantité que vous allouez dans votre smartphone pour stocker des vidéos téléchargées depuis Netflix ;

Cliquez sur « Activer » ;

Laissez Netflix mouliner quelques instants pour qu’il trouve des contenus ;

Les téléchargements démarrent alors, jusqu’à remplir l’espace qui a été alloué.

Sur notre smartphone, il était possible d’allouer de 0,5 à 9,5 Go d’espace de stockage lors de notre essai, par tranche de 0,5 Go. Selon le volume retenu, cela représente entre 2 et 38 heures de vidéos téléchargeables. Netflix affiche une jauge de remplissage pour avoir une idée de la place disponible sur le smartphone et de celle que prend le service de vidéo à la demande par abonnement.

Les téléchargements personnalisés peuvent aussi s’activer par la méthode décrite ci-après :

Activez le Wi-Fi du smartphone ;

Lancez l’application Netflix et rendez-vous sur votre profil ;

Cliquez sur le bouton « Téléchargements » dans la barre d’action ;

Cliquez sur la ligne « Téléchargement automatique » ;

Cochez l’option « Téléchargements personnalisés » ;

Réglez l’allocation d’espace pour votre profil ;

Revenez ensuite en arrière avec la flèche retour, tout en haut de l’application ;

Laissez du temps à Netflix pour qu’il trouve des contenus ;

Les téléchargements démarrent alors, jusqu’à remplir l’espace qui a été alloué.

Ajuster l’espace alloué à Netflix dans le smartphone

Vous pouvez à tout moment modifier l’espace alloué à Netflix sur votre smartphone, en augmentant ou en diminuant l’allocation. Il vous suffit de répéter les premières étapes de la méthode présentée ci-dessus, pour voir l’option d’allocation d’espace. Notez que vous pouvez la ramener à zéro gigaoctet, mais ça n’a aucun intérêt — autant couper directement la fonctionnalité.

Supprimer des téléchargements personnalisés Netflix

Lorsque des contenus de la catégorie des téléchargements personnalisés ont été vus, ils sont retirés du smartphone pour libérer de la place afin que le géant de la SVOD aille chercher d’autres films et séries. Mais vous pouvez aussi procéder manuellement. Il y a plusieurs façons de faire : un appui court sur l’icône bleue représentant un smartphone, pour faire apparaître l’option, ou un appui long sur la vidéo.

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône en forme de crayon pour supprimer plusieurs fichiers d’un coup, en les cochant, plutôt que d’y aller un par un. La suppression survient quand vous cliquerez sur l’icône représentant une poubelle. Ces options de suppression sont pratiques pour enlever les œuvres que Netflix a cru bon de vous présenter, mais qui ne sont finalement pas à la hauteur de vos attentes.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo