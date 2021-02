Vous pouvez désormais laisser Netflix choisir la prochaine série qui est censée vous plaire. La plateforme a lancé une option sur son application Android pour trouver des contenus a priori conformes à vos goûts, et les télécharger automatiquement.

En 2018, Netflix lançait une option pour télécharger automatiquement l’épisode suivant d’une série en cours de visionnage, afin d’avoir idéalement la suite disponible dès le générique de fin de ce que vous étiez en train de regarder. Bien entendu, ça ne marchait qu’avec un smartphone connecté au réseau Wi-Fi, afin d’éviter de vider l’enveloppe de données mobiles du forfait.

Laisser Netflix choisir à votre place, selon vos goûts

Trois ans plus tard, cette fonctionnalité existe toujours. Mais Netflix a eu une autre idée depuis : télécharger en avance non pas l’épisode suivant d’une série que vous regardez — et donc, en principe, que vous aimez déjà –, mais carrément une autre série ou un autre film qui pourrait vous plaire. Comment ? En se basant sur votre historique sur la plateforme (s’il n’a pas été effacé, bien sûr).

En clair, Netflix fait le pari de ce que vous devriez aimer sur son site en téléchargeant de lui-même, à partir de ce qu’il connaît de vos goûts, de nouvelles vidéos sur le smartphone de sa clientèle. Là encore, le Wi-Fi est utilisé exclusivement pour ne pas consommer le forfait mobile. En effet, le Wi-Fi permet une connexion illimitée à Internet — en tout cas pour ce qui concerne l’Internet fixe en France.

L’outil souffre d’une limite : il vous maintient de fait dans la même « bulle » puisqu’il se base sur votre activité sur la plateforme, exactement comme les recommandations de Netflix. Le revers de la médaille est que vous ne verrez sans doute pas par ce canal-là des contenus différents de votre bulle culturelle. Vous toujours sortir des sentiers battus vous-même cela dit, en parcourant manuellement le catalogue.

Selon Netflix, ce service est là « pour que vous ayez toujours quelque chose à regarder », y compris au moment où vous n’avez plus de connexion. La plateforme, qui a annoncé cette fonctionnalité le 22 février, indique qu’elle est déjà disponible dans le monde entier pour Android. Du côté d’iOS, il faudra faire preuve d’un peu de patience : l’option n’a même pas encore été testée.

Évidemment, rien ne vous oblige à utiliser les « téléchargements personnalisés ». Vous pouvez vous rendre dans les réglages de l’application mobile pour désactiver l’option. Si par contre elle vous intéresse, ou du moins si vous voulez lui donner sa chance, il vous faudra au préalable la paramétrer dans l’onglet « Téléchargements » du menu inférieur et en cliquant sur « Configuration ».

L’application vous demandera alors quel volume de données vous acceptez de réserver sur votre smartphone (selon nos constatations, cela va de 0,5 à 9,5 Go, par tranche de 0,5 Go, ce qui représente à peu près entre 2 et 38 heures de vidéos). Netflix affiche au passage une jauge qui se remplit plus ou moins selon ce que vous décidez, afin de vous rendre compte de la place que cela va prendre sur l’espace restant du mobile.

Une fois cette étape passée, Netflix commencera à mouliner les préférences qu’il connaît de vous et lancera le téléchargement. Dans notre cas, il a trouvé les séries Snowpiercer (deux épisodes) et Tribes of Europa (1 épisode), les films La Mission et I Care a Lot. Une fois ces premiers contenus téléchargés, Netflix est allé en chercher d’autres, remplissant ainsi consciencieusement l’espace qu’on lui a octroyé (3 Go).

Une fois les contenus vus, ces derniers sont supprimés du smartphone afin de libérer de la place — pas pour très longtemps d’ailleurs, car Netflix cherchera alors autre chose pour combler ce vide. Bien entendu, l’option peut être coupée à tout moment, et il est aussi possible de changer le volume que l’on octroie à Netflix. Vous pouvez aussi retirer avant de les regarder les films et les séries qui ne vous tentent pas.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo