Disney a annoncé les contenus qui arriveront sur sa plateforme Disney+ au mois de mars 2021. Avec l'intégration de Star, il y a de plus en plus de films et séries qui viennent enrichir le catalogue. L'événement du mois est bien évidemment la série Marvel « Falcon et le Soldat de l'Hiver ».

L’année 2021 a plutôt bien commencé pour Disney+, qui a accueilli la première série du MCU (WandaVision) en janvier puis a intégré la nouvelle catégorie Star en février. Pour le mois de mars, la plateforme de SVOD continue de gonfler son catalogue, avec beaucoup de films et de séries.

L’évènement du mois de mars s’appelle Falcon et le Soldat de l’Hiver, deuxième série qui s’inscrit dans le Marvel Cinematic Universe. Elle aura la lourde tâche de passer après WandaVision, qui a mis la barre très haut. Sinon, grâce à Star, Disney peut doubler le nombre de nouveaux contenus disponibles sur son service. De quoi justifier un peu plus l’augmentation de prix de 2 euros.

Voici les nouveaux films et séries sur Disney+ France en mars 2021.

Les films sur Disney+ en mars 2021

La Plage — 5 mars

L’encore jeune Leonardo DiCaprio vit une drôle d’aventure sur une plage mystérieuse. Il entraîne Virginie Ledoyen et Guillaume Canet avec lui.

Les Enfants de Timpelbach — 5 mars

Un petit village sans histoire est abandonné par les adultes. S’ensuit une lutte entre plusieurs bandes d’enfants.

Sideways — 12 mars

Deux amis prennent la route des vins dans la vallée de Santa Ynez. What could go wrong ?

Jappeloup — 12 mars

Inspiré d’une histoire vraie, Jappeloup est centré sur un passionné d’équitation qui décide d’abandonner sa carrière d’avocat pour briller aux Jeux Olympiques, dans la catégorie saut d’obstacle.

Hors contrôle — 19 mars

Zac Efron et Adam DeVine font n’importe quoi devant une caméra.

Un raccourci dans le temps — 19 mars

La Forme de l’eau — 26 mars

Guillermo del Toro continue de partager sa passion pour les monstres aussi effrayants que gentils.

Gnomeo et Juliette — 26 mars

Adaptation bon enfant de Roméo et Juliette, à la sauce nain.

Dodgeball ! Même pas mal ! — 26 mars

Ben Stiller au top de sa forme dans cette comédie où Chuck Norris côtoie Lance Armstrong.

Arizona Junior — 26 mars

Nicolas Cage et Holly Hunter décident de kidnapper un enfant et, bien sûr, ça tourne mal.

Les séries sur Disney+ en mars 2021

Black Narcissus, saison 1 — 5 mars

Spoiler : adaptation… du roman Le Narcisse Noir.

Grey’s Anatomy, saison 16 — 5 mars

Eh oui, ce n’est toujours pas fini au Grey-Sloan Memorial Hospital.

Les Agents du S.H.I.E.L.D., saison 6 — 5 mars

Les aventures mouvementées des membres de la ‘Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division’, plus connue sous le nom de « S.H.I.E.L.D. ».

Léna, rêve d’étoile, saison 3 — 5 mars

Promise au rang d’étoile mondiale en 1905, Léna est propulsée en 2018 et devient une bonne élève de L’Opéra de Paris. C’est un peu de la triche.

BIA, saison 2 — 5 mars

Papa ou Maman, saison 1 — 5 mars

Un père et une mère divorcés se chamaillent pour la garde de leurs enfants et n’hésitent pas à se faire des crasses le temps que justice soit faite.

The Resident, saisons 1 & 2 — 12 mars

Encore une série dans un hôpital. Ça change.

Baskets, saisons 1 à 3 — 12 mars

Dans un monde régi par l’intérêt des entreprises et l’homogénisation de la société, un homme ose suivre son rêve pour devenir clown. Rien à voir avec celui qui mange des enfants.

Lazy Company, saisons 1 à 3 — 12 mars

Une série au ton décalé qui se déroule pendant le Débarquement.

Falcon et le Soldat de l’Hiver — 19 mars

Qui de Falcon ou du Soldat de l’Hiver se montrera digne de la succession de Captain America ? Falcon et le Soldat de l’Hiver est la deuxième série intégrée au MCU, après WandaVision.

Quantico, saisons 1 à 3 — 19 mars

Une jeune recrue du FBI est accusée d’être à l’origine de la plus grosse attaque terroriste depuis le 11 septembre.

The Catch, saisons 1 & 2 — 19 mars

Une détective découvre que son futur mari est un escroc. C’est parti pour un jeu du chat et de la souris.

Miraculous, les aventures de Ladybug et chat noir, saison 3 — 19 mars

Elena d’Avalor, saison 3 — 19 mars

Trust, saison 1 — 26 mars

Trois générations de la famille de J. Paul Getty s’affrontent en 1973 alors que le petit fils de ce magnat du pétrole est kidnappé en Italie.

Code Black, saisons 1 à 3 — 26 mars

Devinez quoi ? Il s’agit d’une série centrée sur un hôpital.

Les documentaires sur Disney+ en mars 2021

Rêve d’Himalaya, saison 1 — 19 mars

Mada Trek, saison 4 — 19 mars

L’Asie vu du ciel — 26 mars

Destination Wild : Portugal — 26 mars

L’incroyable Dr. Pol, saisons 13 & 14 — 26 mars

Sea of Shadows — 26 mars

Les fugitifs de Pompéi — 26 mars

