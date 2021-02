Blizzard a profité de la BlizzConline pour annoncer une version remastérisée de son célèbre hack'n'slash, Diablo II.

D’aucuns diront que la nouvelle édition de la BlizzCon, exclusivement en ligne à cause de la pandémie de coronavirus, était sous le signe d’une certaine nostalgie. Difficile de leur donner tout à fait tort, entre l’annonce de Burning Crusade pour World of Warcraft Classic et l’annonce de la ressortie des plus anciens titres du studio (The Lost Vikings 1, Rock n’ Roll Racing et Blackthorne).

Diablo II Resurrected annoncé par Blizzard

Mais la plus grosse annonce en la matière est assurément l’annonce de la sortie de Diablo II Remastered , Reforged , Resurrected, avec l’extension Lord of Destruction. Et il ne s’agit pas d’une simple ressortie sur les consoles et ordinateurs d’aujourd’hui — plus exactement en 2021, mais le jeu est déjà mis en vente pour 39,99 euros. Le célèbre hack’n’slash va avoir droit à une refonte visuelle, sonore et de jouabilité,

Avec Diablo II Resurrected, Blizzard a bouclé la boucle. L’entreprise avait déjà appliqué ce traitement à deux autres de ses grandes licences, en lançant Warcraft III : Reforged et StarCraft Remastered. Il ne manquait plus que Diablo, même si Blizzard s’était déjà amusé, avec Diablo III et le patch L’ Âge sombre de Tristram, à proposer un donjon imitant le jeu Diablo de l’époque.

Selon Blizzard, le jeu regroupe tout le contenu des 4 actes de Diablo II et son extension, qui ajoute 2 autres classes, mais aussi des items, des objets éthérés, des runes et des inscriptions runiques. Le jeu comprend 7 classes, mais aussi un mode coop jusqu’à 8 joueurs via Battle.net. Bien sûr, un système de classement et de saisons est au programme pour se mesurer au reste de la communauté.

En termes de fonctionnalités, Blizzard précise qu’il y aura une progression partagée, de façon à pouvoir retrouver ses personnages et leur avancement dans le jeu depuis n’importe quelle plateforme sur laquelle vous vous connectez. Cela inclut les héros, les objets, les niveaux, les quêtes, les compétences et les talents, à condition d’avoir un compte Battle.net.

Sur un plan plus technique, Blizzard explique avoir repris le monde 2D de Sanctuaire pour le recréer avec des graphismes 3D. La bande-son est en haute définition, avec son surround 7.1 réenregistré, et le jeu est en mesure de gérer l’ultra haute définition (4K) en 2160p. Selon Blizzard, un mode classique permettra de comparer en temps réel le jeu à de l’époque et sa version modernisée.

