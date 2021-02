Activision Blizzard ne veut pas donner de faux espoirs aux joueurs. Dans son dernier bilan financier, l'éditeur a annoncé qu'il ne faudra pas compter sur Diablo 4 en 2021.

« Nous faisons des progrès significatifs dans le développement des projets de nos autres licences, qui devraient amener plus de croissance à partir de 2022 », annonce Activision Blizzard dans son bilan financier publié le 4 février. Sans le nommer directement, l’éditeur annonce que Diablo 4, dévoilé à l’occasion de la BlizzCon 2019, ne sera pas disponible en 2021. Le jeu de rôle orienté action sortira, au plus tôt, l’année prochaine — tout comme Overwatch 2.

Pour faire patienter les fans, Activision Blizzard devrait s’en remettre à des remasterisations. Sur ce point, on pourrait très bien imaginer une version remise au goût du jour de Diablo 2. Elle accompagnerait la sortie de Diablo Immortal, déclinaison mobile de la saga culte, qui s’annonce meilleure que prévu.

Pour Diablo 4, il faudra s’armer de patience

Les aficionados de Diablo connaissent la patience. Douze longues années se sont écoulées entre Diablo 2 (2000) et Diablo 3 (2012). Diablo 4 a donc encore un peu de marge avant de battre le record de disette entre deux épisodes. Blizzard Entertainment n’est pas connu pour sa ponctualité ou sa capacité à enchaîner les projets. L’entreprise sait sa communauté fidèle et préfèrera un Diablo 4 tardif mais réussi, plutôt qu’un Diablo 4 qui ne répondrait pas aux immenses attentes en raison d’un développement précipité.

Les enjeux derrière Diablo 4 sont nombreux. Lors de sa toute première présentation, Blizzard Entertainment a promis « une version sombre, gothique et médiévale de l’enfer », avec un retour aux sources qui devrait capter l’attention des joueuses et joueurs les plus fidèles. En termes de développement, il représente un défi : Diablo 4 est le premier opus à être conçu à la fois sur PC et console, ce qui force le studio à avoir une vision double pour plaire aux différents publics. À ces exigences s’ajoute la pandémie de coronavirus, qui ralentit la production mondiale.

On espère tout de même que Blizzard aura quelques informations sur Diablo 4 à partager à l’occasion de son événement BlizzConline organisé les 19 et 20 février prochains. Une jolie cinématique suffirait à faire le bonheur des fans de la licence, qui n’auront plus qu’à relancer Diablo 3 pour combler l’attente.

