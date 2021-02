Téléfoot vit actuellement ses dernières heures. À partir de la 25e journée de Ligue 1, Canal+ diffusera en intégralité les matches du championnat. Il est donc temps de résilier son abonnement, sachant que des mesures ont déjà été prises pour éviter les frais.

La chaîne Téléfoot va bientôt disparaître. L’écran devrait devenir noir à compter du dimanche 7 février, après la diffusion du match entre l’OM et le PSG. Arrivé sur le marché avec de grandes ambitions financières, le groupe Mediapro a arrêté de payer la Ligue de football professionnel et a fini par rendre ses matches, récupérés par Canal+. Par conséquent, les fans de la Ligue 1 vont à nouveau devoir se tourner vers le diffuseur historique pour ne rien louper de leur passion.

Comme Téléfoot s’apprête à fermer, les abonnés vont devoir procéder à la résiliation de leur contrat, sachant que plusieurs formules avaient été proposées (parfois en pack avec d’autres services). Vous avez peur de payer pour rien ? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas.

Quelle est la date de fermeture de la chaîne Téléfoot ?

« Le service Téléfoot sera disponible a minima jusqu’au 7 février 2021 inclus. La disponibilité du service pourra être prolongée au-delà de cette date. Nous informerons prochainement nos clients de cette éventuelle prolongation », indique la chaîne dans une FAQ. A priori, le service ne devrait pas être prolongé : Canal+ a récupéré l’intégralité de la Ligue 1 à partir de la 25e journée, qui se tiendra le week-end du 13/14 février.

Vous pourrez d’ailleurs regarder le match entre le PSG et l’OM pour 3,90 euros, grâce au pass journée toujours proposé.

Abonnement mensuel

L’abonnement mensuel sans engagement est la situation la plus simple. Par conséquent, vous êtes libre de résilier quand vous le voulez, depuis l’espace client de Téléfoot. Veillez simplement à le faire avant la date de renouvellement (c’est-à-dire dès à présent). Si vous êtes passé par un fournisseur d’accès internet, il faudra passer par son espace client à lui.

Abonnement annuel

Vais-je perdre de l’argent si je me suis abonné à Téléfoot pour un an ? C’est la question que de nombreux concernés se posent. La réponse est non. Comme le stipule la chaîne, l’abonnement prendra automatiquement fin à la date de fermeture tandis que l’abonné sera remboursé des frais avancés.

Deux cas se présentent :

J’ai payé un an en avance : « Si l’abonné a souscrit le 31 août 2020 un abonnement prépayé de 12 mois et que le service Téléfoot prend fin le 28 février 2021, il sera remboursé de la somme correspondant à la période courant du 1er mars 2021 au 30 août 2021 » ;

Je paie tous les mois : « Si l’abonné a souscrit le 15 septembre 2020 un abonnement avec engagement 12 mois et paiement mensuel, l’abonné est facturé tous les 15 du mois. Si le service Téléfoot prend fin le 28 février 2021, la dernière facturation sera intervenue le 15 février 2021. Il sera alors remboursé de la somme correspondant à la période de facturation courant du 1er mars 2021 au 14 mars 2021 ».

Si vous avez pris un an d’abonnement auprès de votre fournisseur d’accès, des mesures vont être prises pour faciliter la résiliation. Par exemple, Orange permet déjà de stopper sa souscription annuelle sans aucuns frais. « Vous pouvez résilier sans frais votre option dès à présent dans votre Espace client. Rassurez-vous, vous n’aurez pas à payer les mois restants de votre engagement », précise l’entreprise, qui résiliera automatiquement l’abonnement à votre place quand le service sera fermé, avec régularisation du paiement et des sommes engagées.

En revanche, à l’heure où nous écrivons ces lignes, un opérateur comme SFR n’a pas encore officialisé de mesure concernant la résiliation sans frais de Téléfoot. Lire : si vous résiliez aujourd’hui, vous allez payer des pénalités. Joint par téléphone, le service client nous a indiqué que les modalités d’annulation n’étaient pas encore connues. En boutique, un vendeur nous a assuré que la résiliation devrait être automatique.

Sur ce point, l’association UFC Que Choisir se veut très rassurante : « Dans tous les cas, dès l’arrêt des programmes, quel que soit votre FAI, si vous avez souscrit la chaîne Téléfoot en option, il sera possible de la résilier simplement et sans frais depuis votre espace client », expliquait-elle dès le 15 décembre.

Pack réunissant plusieurs chaînes

Dernier cas de figure, vous avez peut-être souscrit à un pack réunissant plusieurs chaînes : Téléfoot + Netflix, Téléfoot + RMC Sport ou encore Téléfoot + beIN Sports. Si la formule est mensuelle, la résiliation sera ultra simple.

Pour un abonnement à l’année, les modalités restent encore inconnues :

« Pour les abonnés à l’offre Téléfoot + Netflix, nous reviendrons vers vous dans les prochains jours concernant les modalités applicables », assure Téléfoot ;

Pour Téléfoot + beIN Sports, Orange a mis en place les mêmes modalités que pour la chaîne Téléfoot seule (résiliation sans frais dès maintenant) ;

Pour Téléfoot + RMC Sport, il faut attendre les clarifications de SFR pour celles et ceux qui se sont engagés pour un an (pour les autres, vous pouvez vous désabonner de l’offre combinée depuis l’application RMC Sport).

Normalement, les packs en question devraient être automatiquement résiliés dès la fermeture de la chaîne. Si vous êtes toujours intéressé par le service qui continue d’émettre, il faudra sans doute se réabonner manuellement. Toutefois, SFR pourrait par exemple décider de transformer le pack Téléfoot + RMC Sport, qui n’a plus lieu d’être, en simple abonnement à RMC Sport au tarif normal (en conservant l’engagement de l’utilisateur).

