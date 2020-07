Diablo Immortal a été annoncé en novembre 2018 lors de la BlizzCon. Mais depuis, le studio n'a plus guère évoqué son jeu vidéo, sauf rapidement en 2019. Aux dernières nouvelles, le jeu est toujours en développement, mais il est loin d'être achevé.

Cela avait été l’un des moments forts de la BlizzCon 2018, mais aussi un sale quart d’heure pour Blizzard.

Alors que le public attendait ardemment le renouvellement de la licence Diablo, qui n’avait pas connu de grande évolution depuis 2013 et l’extension Reaper of Souls pour Diablo 3 — même si des ajouts ont eu lieu, comme la classe du nécromancien et de nouveaux challenges et modes de jeu –, le studio américain a surpris tout le monde en dévoilant un jeu vidéo fade pour mobile : Diablo Immortal.

C’est peu dire que la communauté des aficionados de Diablo l’a mal pris : cela a été perçu comme une trahison de l’entreprise, qui semblait alors abandonner ses racines dans l’univers PC pour embrasser la mode du jeu vidéo sur mobile et, par la même occasion, se convertir à son modèle économique controversé, à base de micro-paiements — même si en réalité, ce point reste une inconnue pour Diablo Immortal.

Diablo Immortal Co-développé par Blizzard et NetEase, une entreprise chinoise, il s’agit d’un jeu pour mobile — Android et iOS. Il a été annoncé en 2018, mais sa date de sortie est inconnue. Blizzard le définit comme un MMO ARPG, c’était un titre mêlant le jeu massivement multijoueur, le RPG et l’action. Six classes seront jouables.

Pas de nouvelles… bonnes nouvelles ?

Bientôt deux ans ont passé depuis la présentation de ce titre. Or, force est de constater qu’il n’est toujours pas disponible, ni sur Android ni sur iOS. Le studio lui-même n’en parle que très rarement. Ce qui est sûr, en l’état actuel des choses, c’est que son développement n’est pas abandonné : lors de la BlizzCon 2019, l’entreprise a mis en ligne un article et une vidéo pour le confirmer.

On y découvre la présentation de quatre zones que les joueurs et les joueuses pourront explorer, mais aussi l’introduction de la classe du chasseur de démons — qui était jouable lors de la convention, en 2019 –, la présence d’un évènement mondial et aussi l’arrivée des items légendaires ainsi que des compétences ultimes. Cependant, il a été noté que Diablo Immortal n’a quasiment pas été évoqué lors de la BlizzCon.

Devant ce qui a semblé être une mise à l’écart du jeu, le studio a jugé bon de prendre la parole sur Reddit : non, le jeu n’est pas mis dans un coin. Simplement, le studio souhaitait laisser le maximum de place à Diablo 4, « une version sombre, gothique et médiévale de l’enfer ». Il faut dire qu’il s’agit cette fois d’un jeu PC (mais aussi pour console). L’occasion était trop belle de se rabibocher avec sa communauté.

« Nous tenions tout simplement nous assurer de laisser à Diablo 4 l’espace nécessaire pour une annonce claire. […] En tant que société, nous ne voulions pas risquer de confusion concernant les caractéristiques, les scénarios, etc. entre D4 et Immortal », a dit Wyatt Cheng, en charge de la conception du jeu. Mais c’est aussi parce que l’avancement de Diablo Immortal est lent.

Dans la même publication, Wyatt Cheng a dissipé les rumeurs ayant laissé entendre que le titre était presque prêt. Les bruits de couloir indiquant le contraire sont faux. Huit mois après, force est de constater que le jeu est encore très loin d’avoir fini sa gestation. Et il semble qu’il y en aura encore pour un moment, si l’on se fie à un message publié le 19 juillet par Adam Fletcher, le responsable communautaire pour Diablo.

Un développement loin d’être achevé

« Immortal est encore en développement. L’alpha vient avant la bêta. Les jeux prennent un certain temps et les calendriers varient toujours en fonction du moment où le public en entend parler lors de son annonce, de la taille de l’équipe, de son ampleur, de sa vision, etc. Il sera prêt quand il sera prêt. L’équipe fait un excellent travail sur le jeu », a-t-il dit. En clair, le jeu ne paraît pas encore avoir quitté la phase alpha privée.

Des indications contraires ont pourtant parfois été entendues. Le studio chinois NetEase, qui co-développe Diablo Immortal avec Blizzard, a laissé entendre en février 2019 que le jeu était presque prêt. Force est de constater que c’est faux, ou alors que le développement a été repris de zéro ou presque entre temps. Étant donné qu’il y a pas beaucoup d’actualité depuis deux ans, l’hypothèse n’est pas absurde.

Aucun lancement n’a eu lieu en 2019 et on peut se demander s’il y aura quelque chose en 2020. Compte tenu en outre des récents propos d’Adam Fletcher, il faut peut-être miser sur 2021. En outre, il faut noter que lors des deux dernières BlizzCon, ce n’est pas une version alpha du jeu qui a été présentée, mais des démos techniques — lancées sur des smartphones haut de gamme.

Enfin, dernière variable à prendre en compte : le coronavirus. Même si Blizzard est en mesure de mettre en place du télétravail pour ses équipes, les activités du studio ont aussi dû s’adapter à la crise sanitaire, ce qui a pu perturber le développement — d’autant qu’aux États-Unis, l’épidémie est encore très vive, bien plus qu’en Europe par exemple. D’ailleurs, cela a conduit Blizzard à annuler la BlizzCon 2020.

