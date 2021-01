Ça y est ! La pandémie de coronavirus est bientôt terminée. Ah, non. Et bien, regardons Netflix, alors.

Le mois de janvier 2021 est déjà quasiment fini, mais il n’emporte avec lui ni le froid ni la grisaille, ni la nuit qui tombe à 16h23. Pour passer le temps, de nombreux Français et Françaises se sont tournées vers les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) comme Amazon Prime Video, Disney+ ou Netflix.

Ce dernier, qui a fêté récemment ses 203 millions d’abonnés payants dans le monde, a dévoilé les contenus qui allaient s’ajouter à son catalogue français en février 2021. Comme il y en a beaucoup, Numerama vous propose une sélection large, mais éditorialisée, de ce qui arrive ces prochaines semaines.

Et si vous ne savez plus où donner de la tête devant ce catalogue qui compte plus de 3 000 titres, nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Voici les nouveaux films et séries à suivre sur Netflix France en février 2021.

Les séries qui arrivent sur Netflix France en février 2021

Toujours là pour toi — 3 février

Oui il y a à la fois Izzie ET Callie de Grey’s Anatomy ! Mais ce n’est pas Grey’s Anatomy.

H, saison 2 — 5 février

Brooklyn Nine-Nine, saison 7 — 8 février

La série n’appartient pas à Netflix, mais la plateforme la rediffuse, et c’est un régal.

Tribes of Europa — 19 février

Tribes of Europa semble penser que la Terre existera toujours en 2074. On croise les doigts pour que la nouvelle série originale Netflix ait vu juste.

Ginny & Georgia — 24 février

Les films qui arrivent sur Netflix France en février 2021

Malcolm et Marie — 5 février

Un film original Netflix avec Zendaya <3 et John David Washington <3

La mission — 10 février

En passant pécho — 10 février

À tous les garçons : Pour toujours et à jamais — 12 février

Que vous le vouliez ou non, la comédie romantique est l’une des plus populaire parmi les originaux Netflix. Et puis, mince, le monde va mal, pourquoi ne pas se laisser regarder Noah Centineo (le nouveau Mark Ruffalo) pendant deux heures ?

Collection Chabrol — 15 février

Madame Bovary

Merci pour le chocolat

La cérémonie

Betty

La Fleur du Mal

L’Enfer

Un affaire de femmes

Rien ne va plus

Retour vers le futur — 16 février

Retour vers le futur 2 — 16 février

C’est comme le 1, mais en moins bien.

Retour vers le futur 3 — 16 février

C’est comme le 2, mais en moins bien.

Jurassic Park — 16 février

GRAOU

Jurassic Park III — 16 février

Malheureusement, il n’y a pas trois fois plus de dinosaures.

