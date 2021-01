WandaVision met en scène les aventures de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Vision. Cette première série Disney+ des studios Marvel sera disponible dès ce vendredi 15 janvier 2021. Voici tous les moyens de la regarder.

Depuis Spider-Man : Far From Home sorti dans les salles obscures le 28 juin 2019, aucune nouvelle production du Marvel Cinematic Universe n’a été diffusée. On devait bien retrouver le film Black Widow avec Scarlett Johansson en début d’année 2020, mais la pandémie a décalé toutes les sorties cinéma — d’autant plus quand les films n’étaient pas prévus pour une sortie en SVOD.

Il aura donc fallu attendre plus d’un an pour se replonger dans l’univers des super héros Marvel. Les premiers épisodes de la série WandaVision arrivent dès ce 15 janvier 2021 en exclusivité sur la plateforme de streaming de Mickey.

Cette sitcom en 9 épisodes de 30 minutes propose de suivre les aventures Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch (ou la Sorcière Rouge en français), et Vision. Ces deux personnages emblématiques des Avengers, mariés avec des enfants, apparaissent comme bloqués dans une sorte de monde parallèle qui prend place dans les années 1950. Si l’histoire peut paraître un peu floue à l’heure actuelle, on sait que la série servira de prequel indirect au prochain film Doctor Strange, qui nous fera voyager dans le multivers. Vu le ton de la production et la mise en scène, c’est en tout cas une grande première pour l’univers Marvel en vidéo qui sort de son canon de film de super-héros.

Comment regarder WandaVision ?

À partir du 15 janvier 2021, les deux premiers épisodes de la série WandaVision seront disponibles en exclusivité sur Disney+. Par la suite, un épisode sera mis en ligne chaque semaine, pour un épisode final prévu le 5 mars 2021. Il existe en France différentes offres pour les voir.

Avec Disney+

L’abonnement Disney+ est proposé à 6,99 euros par mois, sans engagement. C’est sûrement le bon moment pour s’abonner, puisque le service augmentera de 2 euros à partir du 23 février 2021, sauf pour les anciens clients qui verront leur mensualité changer que six mois plus tard.

Avec Canal+

Canal+ propose de nombreuses offres qui intègrent un abonnement Disney+. Le premier prix comment à 20,99 euros par mois via une série limitée, qui engage pendant deux ans. Si vous n’êtes pas intéressé que par Disney+, on vous recommande le pack Cine Series+ avec en plus un abonnement Netflix et OCS pour 35,99 euros par mois — c’est l’offre ultime pour ne rien manquer côté séries en France.

Avec votre opérateur (Free, Orange)

Disney+ est disponible sur les box TV de certains fournisseurs d’accès à Internet, comme Orange sur ses forfaits fibre et ADSL via sa chaîne 68 où il est possible directement de s’inscrire à la plateforme par ce biais.

D’autres, comme Free, proposent directement une offre liée à ses abonnements Fibre/ADSL. Cela concerne plus particulièrement la FreeBox Pop et la FreeBox Delta, où toute souscription pour l’une ou l’autre offrira un abonnement Disney+ offert pendant 6 mois.

Certains liens sont affiliés. On vous explique tout ici.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

