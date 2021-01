Il est aujourd'hui possible de jouer aux jeux Xbox sur son mobile, que ce soit via l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate ou la fonctionnalité Remote Play (accès à distance à sa console). Quelle est la meilleure manette pour en profiter ?

Aujourd’hui, avec une bonne connexion internet, il est facile de jouer à des jeux Xbox sur son mobile Android. Microsoft propose deux voies d’accès : via la formule Ultimate du Xbox Game Pass (et la magie du cloud gaming) ou via la fonctionnalité Remote Play (connexion à distance à sa console). La première option s’appuie sur un catalogue évolutif quand la deuxième permet de profiter de ses jeux à partir du moment où ils sont installés sur sa console.

Dans les deux cas, il vaut mieux se munir d’une bonne manette pour jouer dans de bonnes conditions. À l’occasion de la fusion du Xbox Game Pass et de Project xCloud (jeu vidéo en streaming), Microsoft s’est associé à des accessoiristes pour lancer des produits adaptés à une expérience nomade. En plus de sa solution maison (sa propre manette, excellente), il y a par exemple la Razer Kishi Xbox, qui transforme votre smartphone en Nintendo Switch.

Quelle est la solution à privilégier ? Il n’y a, malheureusement, pas de grande gagnante.

Manette Xbox officielle

La solution officielle

Au sein de la rédaction de Numerama, on adore la manette Xbox officielle. Équilibre parfait, ergonomie idéale, sticks asymétriques, finitions à la hauteur des attentes, design sobre… Les qualités ne manquent pas. Mieux, avec la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, Microsoft a peaufiné sa formule, améliorant quelques points en s’inspirant de la manette Elite Series 2 (la référence pour les joueurs exigeants). Comme elle est polyvalente, on peut facilement la relier à son smartphone Android compatible avec la technologie Bluetooth (suivez le guide).

Néanmoins, pour un usage mobile, la manette Xbox officielle a ses limites. À moins de trouver un système permettant à son smartphone de tenir sur la table avec un bon angle de vue, elle impose l’acquisition d’un support permettant d’attacher le téléphone. En termes de confort, on a vu mieux en raison du poids très important de l’attelage : 240 grammes pour la manette (sans les piles ou la batterie) et quelques grammes pour le clip, auxquels il faut ajouter le poids du smartphone en lui-même. En prime, la répartition de la charge est mauvaise : tout est concentré au même endroit, ce qui peut occasionner de la fatigue sur les longues sessions.

En revanche, la manette Xbox officielle est la solution à privilégier pour une tablette, capable de tenir debout grâce à une coque.

À lire : Notre test de la manette Xbox

Manette Razer Kishi Xbox

La Xbox Switch

La Razer Kishi Xbox est l’alternative la plus pertinente à la manette officielle Xbox. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle transformera votre smartphone en Nintendo Switch. On peut en effet scinder la Kishi pour qu’elle puisse s’insérer de chaque côté de l’écran. En ne faisant qu’un avec le téléphone, elle transforme le tout en une véritable console portable. En matière d’ergonomie, on peut difficilement faire mieux.

Ce constat vaut surtout pour les smartphones aux mensurations raisonnables. On a testé la Kishi avec un Google Pixel 3a XL (6 pouces) et un Galaxy Note 20 Ultra (6,9 pouces), et l’expérience la plus confortable fut avec le plus petit des deux. Le Galaxy Note 20 Ultra est compatible avec la Kishi, mais il commence à être trop grand (il faut forcer un peu pour fixer l’accessoire, branché au port USB-C situé sur la tranche inférieur).

Un peu chère, la Kishi est très légère — 160 grammes — et permet de bénéficier d’une meilleure répartition du poids (sur toute la longueur). Sur le papier, le produit commercialisé par Razer parait idéal. Il est dommage qu’il accuse de quelques soucis de fabrication : les touches sont moins agréables au toucher, les boutons situés sur la tranche supérieure font peine à voir, les gâchettes sont trop fermes, la croix directionnelle est molle et les finitions souffrent de la comparaison avec la manette officielle. D’aspect, la Kishi ne transpire pas la solidité. En résumé, ce que l’on gagne en ergonomie, on le perd sur quelques détails.

Bien évidemment, la Razer Kishi Xbox ne fonctionne pas avec une tablette (elle est alimentée par le port USB-C du téléphone).

Le point complet