À l’occasion de la sortie du film Deadpool & Wolverine, Microsoft a conçu une manette Xbox très, très spéciale. À l’arrière, elle arbore une paire de fesses, rappelant la perversité et l’humour sous la ceinture du mercenaire incarné par Ryan Reynolds.

Si vous suivez l’actualité Xbox de près, alors vous savez que Microsoft ne manque jamais l’occasion d’habiller ses consoles et ses accessoires avec des thématiques tendances. La firme de Redmond a poussé le concept très loin avec le film Deadpool & Wolverine, au cinéma le 24 juillet 2024. En collaboration avec Marvel, Microsoft a développé une manette très, très spéciale, découvre-t-on dans un communiqué publié le 17 juillet.

Le pad en question est décrit comme une « manette culottée » et on comprend vite pourquoi. Alors que la façade avant se pare du costume rouge et noir de Deadpool (avec un gros travail sur les textures d’après les images), à l’arrière, on aperçoit une protubérance en forme de fesses bien bombées. Microsoft précise que cette manette « capture l’essence même des fesses musclées » de Deadpool, personnage connu pour son franc-parler, sa perversité et son humour largement en dessous de la ceinture.

Manette Xbox à l’effigie de Deadpool. // Source : Microsoft

Après la manette Xbox anti-gras, voici la manette Deadpool

Quid de l’ergonomie de cette manette au design étrange, qui rappelle un peu l’affreux pad Duke ? « Étonnamment confortable », assure Microsoft, même si rien ne nous oblige à le croire. De toute façon, cette manette ne sera pas commercialisée : c’est un objet collector qui sera à gagner dans le cadre de concours. En France, réserver sa place dans un cinéma CGR avant le 23 juillet validera une participation. Un autre exemplaire pourra être gagné sur le compte X de Xbox.

Bref, les rares chanceux qui obtiendront la manette ne devraient pas jouer avec mais la garder précieusement, éventuellement l’assumer sur un meuble. À noter qu’il y a aussi une console Xbox décorée à gagner. Elle n’est pas très jolie, mais est accompagnée d’un support et de katanas (en mousse). Les collectionneurs risquent quand même d’adorer, même si on a vu des Xbox « uniques » beaucoup plus attrayantes par le passé.

Console Xbox à l’effigie de Deadpool. // Source : Microsoft

En raison de sa forme insolite qui épouse à merveille la personnalité de Deadpool, cette manette risque d’être désirée. On rappelle que ce n’est pas la première fois que Microsoft fait gagner un accessoire atypique. On se souvient, par exemple, de la manette anti-gras proposée par la branche Xbox australienne, en collaboration avec le jeu vidéo PUBG. Numerama avait pu en obtenir une, et la sensation au toucher était vraiment étrange. On espère pouvoir tester cette manette Deadpool, pour constater à quel point le postérieur est gênant (ou non ?).

