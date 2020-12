Ce 25 décembre, comme tous les ans, c'est Noël. Mais c'est aussi la date de sortie du nouveau film d'animation Pixar : Soul. En cette période trouble pour les cinémas, il est disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+. Voici tous les moyens de le regarder.

S’il y a bien un film à regarder le jour de Noël, c’est Soul. Il s’agit du nouveau film du studio Pixar proposé par les créateurs de Vice-Versa, Là-haut ou encore Coco. 2020 étant exceptionnelle, la sortie de ce long-métrage d’animation ne se fera pas au cinéma, mais en exclusivité sur Disney+. Ce n’est pas la première fois qu’un film Disney esquive les salles obscures cette année, à l’exemple de Mulan qui s’est très rapidement retrouvé sur le catalogue de la plateforme de streaming de Mickey. Mais c’est bien le premier Pixar à suivre ce chemin, dans le monde entier qui plus est.

Comme Coco ou Vice-versa, Soul crée une narration qui sert de prétexte à des réflexions qui toucheront les adultes et les enfants. Joe Gardner, humain bien vivant, est projeté dans le « Grand Avant », un monde où les âmes acquièrent leur personnalité avant d’arriver sur Terre. Il y rencontre 22, une âme qui n’a visiblement aucune envie de se transformer en humaine. Joe va alors tenter de la convaincre que l’existence, ce n’est pas si mal. Bref, un discours dont on aura peut-être toutes et tous besoin après cette année éprouvante.

Comment regarder Soul ?

À partir du 25 décembre 2020, Soul est donc disponible en exclusivité sur Disney+. Il existe différentes offres pour le visionner, qui correspondent chacune à des envies futures liées à la plateforme de Disney. On les récapitule.

Avec Disney+

L’abonnement Disney+ est proposé à 6,99 euros par mois, sans engagement. Vous pouvez alors payer uniquement le premier mois et résilier par la suite. C’est moins cher qu’un ticket de cinéma et vous pourrez visionner Soul, ainsi que tous les autres contenus de la plateforme, autant de fois que vous voulez pendant un mois.

Avec Canal+

Canal+ propose de nombreuses offres qui intègrent un abonnement Disney+. La plus intéressante du moment est sans aucun doute sa série limitée avec la plateforme de Mickey et Netflix en supplément, pour seulement 25 euros par mois la première année, puis 30 euros par mois la seconde année. L’abonnement vient avec un engagement de deux ans.

Avec votre opérateur (Free, Orange)

Depuis peu, Disney+ est désormais disponible sur les box TV de certains fournisseurs d’accès à Internet, comme Orange sur ses forfaits fibre et ADSL via sa chaîne 68 où il est possible directement de s’inscrire à la plateforme par ce biais. D’autres, comme Free, proposent directement une offre liée à ses abonnements Fibre/ADSL. Cela concerne plus particulièrement la FreeBox Pop et la FreeBox Delta, où toute souscription pour l’une ou l’autre offrira un abonnement Disney+ offert pendant 6 mois.

Certains liens sont affiliés. On vous explique tout ici.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Pixar Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo