Après la série de Canal+, Netflix va bientôt dévoiler sa propre adaptation du jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux. Date de sortie, casting, histoire… Voici tout ce que l’on sait sur ce film familial, situé entre Jumanji et les Visiteurs.

C’est bien connu : lorsque le village s’endort, les loups-garous rôdent… Si vous avez déjà participé à des colos, que vous êtes fans de jeux de société ou que vos repas en famille riment avec coin du feu, vous avez forcément déjà joué aux Loups Garous de Thiercelieux. Chacun y endosse alors un rôle, entre villageois et loup-garou, cherchant à survivre. Mais la nuit, les lycanthropes s’éveillent, prêts à déguster de la chair fraîche…

À partir de ce célèbre jeu français, édité à des millions d’exemplaires dans le monde, deux productions vont s’affronter en ce mois d’octobre 2024 : une série Canal+, conçue comme une téléréalité et menée par Panayotis Pascot et Fary, ainsi qu’un film Netflix, avec Franck Dubosc et Jean Reno. Mais quand sera-t-il disponible sur la plateforme de streaming exactement ?

Quand va sortir le film Loups-Garous en streaming ?

Le film, réalisé par François Uzan (En Place), sera mis en ligne le 23 octobre 2024, sur Netflix.

Quand auront lieu les événements liés au film, un peu partout en France ?

Pour accompagner la sortie des Loups-Garous, Netflix a décidé de faire « revivre les contes et légendes des loups-garous de France ». Le week-end du 19 et 20 octobre 2024, plusieurs événements sont donc organisés dans quatre grandes villes : Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bordeaux.

D’immenses chasses aux loups-garous, inspirées du folklore local, sont donc mises en place, et une avant-première du film se tiendra le 19 octobre, à Strasbourg, en compagnie du casting. Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site officiel du film.

Une carte de Loup Garou, dans le film Netflix // Source : Netflix

Quelles sont les règles du jeu Les Loups Garous de Thiercelieux ?

Il s’agit d’un jeu à rôles cachés, dans lequel chaque participant se met dans la peau d’un personnage, le temps d’une partie. Deux camps s’opposent alors dans Les Loups Garous de Thiercelieux : celui des villageois, qui doit survivre, et celui des loups-garous, qui doit éliminer ses adversaires, un à un. Les phases de nuit, durant lesquelles les lycanthropes se réveillent et désignent silencieusement une victime, alternent avec des phases de jour, qui permettent aux villageois de se réunir, pour tenter de démasquer l’un des loups-garous qui se cache secrètement parmi eux.

Certains rôles spéciaux sont également de la partie, comme la petite fille, qui peut ouvrir les yeux pendant la nuit et ainsi apercevoir des traîtres, ou la sorcière, dont les potions lui donnent droit de vie ou de mort sur les joueurs. Les Loups Garous de Thiercelieux est un classique des jeux de société, créé par Philippe des Pallières et Hervé Marly, et vendu à plus de 7 millions d’exemplaires à travers le monde.

Jean Reno (à droite) dans le film Loups Garous // Source : Netflix

De quoi parle Loups-Garous sur Netflix ?

Le film Netflix va reprendre le principe des parties des Loups Garous de Thiercelieux, pour les transposer dans une narration plus large, toujours aussi familiale et conviviale. Située quelque part entre Les Visiteurs et Jumanji, l’intrigue du long-métrage va suivre une famille, dans notre monde moderne, alors qu’elle s’apprête à jouer au fameux jeu à rôles cachés.

Mais soudain, la fratrie est téléportée dans le passé, au Moyen Âge, dans un véritable petit village, régulièrement attaqué par de dangereux loups-garous. Pour survivre, et surtout pour rentrer chez eux, ils devront faire preuve de déduction, pour démasquer les lycanthropes. Ils devront également apprendre à être, à nouveau, une famille unie. À noter que les créateurs du jeu original, Philippe des Pallières et Hervé Marly, ont été intégrés à la production du film et joueront même de petits rôles à l’écran.

La fameuse famille des Loups Garous // Source : Netflix

Franck Dubosc, Jean Reno… Qui est au casting de Loups-Garous ?

Plusieurs stars sont réunies dans le film Loups-Garous, très attendu. Franck Dubosc (Camping), Jean Reno (Les Visiteurs), Suzanne Clément (Mommy), Jonathan Lambert (Le Flambeau) ainsi que Grégory Fitoussi (Le Bureau des Légendes) tiendront ainsi les rôles principaux.

À leurs côtés, plusieurs acteurs bien connus du petit écran feront également leur apparition, comme Bruno Gouery, qui incarne Luc dans Emily in Paris, ou David Salles, vu dans la série courte Bref.

Quel est le lien entre le Loups-Garous de Netflix et la série de Canal+, avec Panayotis Pascot et Fary ?

Il n’y en a aucun. Les deux productions sont bel et bien différentes, avec un film Netflix d’un côté et une téléréalité en plusieurs épisodes sur Canal+ de l’autre. Leur seul point commun reste évidemment leur inspiration majeure : le jeu Les Loups Garous de Thiercelieux.

