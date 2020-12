Nintendo a officialisé l'arrivée d'Among Us, phénomène vidéoludique du confinement, sur Nintendo Switch. Contrairement aux versions mobiles et à l'instar du portage PC, il faudra payer.

Mardi 15 décembre, Nintendo a diffusé une petite conférence baptisée Indie World Showcase, dédiée à l’arrivée de nouveaux jeux indépendants sur la Switch. À l’issue de la présentation ayant duré un peu plus de quinze minutes, il y a eu un one more thing de taille : la sortie d’Among Us, immédiatement disponible sur la console de Nintendo.

Malheureusement, il faut payer pour profiter du petit jeu addictif, développé par InnerSloth. On le trouve à 4,29 euros sur l’eShop, contre 3,99 euros sur PC et… 0 euro sur iOS et Android. L’adaptation vidéoludique des célèbres Loups-garous, qui consiste à trouver un traitre dans un vaisseau spatial, n’échappe donc pas au phénomène de l’inflation pour son arrivée sur la Switch.

Un jeu phénomène sur une console phénomène

Les autres jeux annoncés La Nintendo Switch va gonfler son catalogue avec les arrivées de Spelunky 1 & 2 (été 2021), Grindstone (dispo) ou encore Super Meat Boy Forever (23 décembre).

Le mariage entre Among Us — phénomène né en 2018, mais qui a vraiment décollé cette année en raison du confinement — et la Nintendo Switch — console qui connaît un succès ahurissant — paraît idéal. Il s’agit toujours d’une expérience mêlant coopération et trahison, jouable de 4 à 10 joueurs, en ligne comme en local. À noter que le jeu bénéficie de la fonctionnalité crossplay, qui permet aux propriétaires d’une Switch de jouer des parties avec celles et ceux évoluant sur PC, iOS et Android. Une excellente nouvelle pour réunir un maximum de monde.

On rappelle aussi qu’Among Us a obtenu quelques consécrations à l’occasion de la cérémonie des Game Awards 2020. Il s’est distingué dans les catégories « meilleur jeu multijoueur » et « meilleur jeu mobile » — deux récompenses méritées au regard de sa capacité à réunir des gens (même quand ils ne sont pas joueurs ou joueuses à l’origine). L’arrivée sur Switch devrait lui permettre de connaître un succès encore plus retentissant. D’autant que la console offre la possibilité d’y jouer chez soi (sur sa télé) ou à l’extérieur (grâce à l’écran de la console). En 2021, Among Us intègrera une nouvelle carte.

