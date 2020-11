Dans cet épisode trois de la saison deux de Mandalorian, plusieurs détails provenant de l'univers de Star Wars parsèment le scénario.

Pour qui se plait à chercher les références à Star Wars dans The Mandalorian, la série est décidément pleine de surprises — et de clins d’œil. Dès le premier épisode, le ton était donné avec une mention subtile à un film que sans doute peu d’entre vous ont vu. Par la suite, les épisodes suivants ont puisé dans le vaste univers de la saga, pour y trouver de l’inspiration pour des armes ou des monstres.

L’épisode trois de la saison deux de The Mandalorian ne déroge pas à la règle. En tendant bien l’oreille, on relève des références à des moments clés de la série, mais aussi des clins d’œil à d’autres éléments qui apparaissent dans d’autres médias de l’univers Star Wars. Les avez-vous tous relevés ? Voici en tout cas cinq détails qui méritent à nos yeux de s’y attarder un peu.

Si vous n’avez pas encore vu l’épisode, vous connaissez la musique : revenez plus tard pour ne pas gâcher le plaisir de tout découvrir par vous-même.

Le Sabre Noir est confirmé

Il était apparu à la toute fin de l’épisode final de la première saison, brandi par le moff Gideon en personne. Bien que son nom n’avait alors pas été mentionné, il était très clair qu’il s’agissait du Sabre Noir. Ce nouvel épisode a confirmé qu’il s’agit bien de cette arme, qui a un caractère mythique chez les mandaloriens. Si le Sabre Noir n’a été que mentionné cette fois-ci, nul doute qu’on le reverra bientôt à l’écran.

Le Sabre Noir était déjà apparu dans deux séries d’animation (The Clone Wars et Rebels) et dans une bande dessinée (Le Côté Obscur Vol. 15 : Dark Maul – Le Fils de Dathomir). A priori unique, il a pour particularité de pouvoir résister à une lame de sabre laser, ce qui promet de beaux duels en perspective, d’autant que son aspect est très atypique : la lame est obscure et ceinte d’un halo blanc.

Le retour du moff Gideon

Qui dit Sabre Noir, dit moff Gideon. Évidemment, il en est l’actuel détenteur. Le passage est bref et vous a peut-être échappé : c’est la personne apparaissant en hologramme dans le vaisseau impérial pris d’assaut par le Mandalorien et ses alliés. De toute évidence, le moff (un titre attribué à des fonctionnaires impériaux responsables d’un secteur spatial) reste très influent, malgré la déroute de l’Empire face à l’Alliance.

Le moff Gideon apparaît être le principal antagoniste de la série, en tout cas pour ce tout premier arc scénaristique — qui se poursuivra peut-être dans la saison trois, puisque Jon Favreau, le showrunner, a débuté son écriture ce printemps. Derrière le personnage, on retrouve l’acteur Giancarlo Esposito, qui semble abonné aux personnages calculateurs et froids — Breaking Bad, The Boys.

Ahsoka Tano arrive !

Sans doute le détail le plus important de cet épisode : Ahsoka Tano. Il s’agit d’une survivante Jedi, qui sera incarnée par l’actrice Rosario Dawson. Les rumeurs avaient déjà évoqué depuis longtemps la présence de ce personnage dans la saison deux. Cet épisode en apporte la confirmation. On y apprend que Ahsoka Tano se trouve sur une lune forestière, Corvus, dans une cité appelée Calodan.

Ahsoka Tano est un personnage très important de l’univers Star Wars. Si elle n’apparaît pas dans les films, elle figure ou est mentionnée dans de très nombreux épisodes de The Clone Wars et Rebels, mais aussi dans un roman à son nom et dans le film d’animation The Clone Wars. Détail qui a son importance : elle a été l’apprentie d’Anakin Skywalker. Vous savez bien : le futur Dark Vador.

Bo-Katan Kryze entre en scène

Comme Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze est un personnage qui apparaît dans les séries animées Star Wars. Mais si la première est une Jedi, la seconde est une guerrière liée à Mandalore. Avec ses deux camarades, on découvre qu’elle est en quête du Sabre Noir que détient le moff Gideon. Il faut savoir que Bo-Katan Kryze possédait cette arme avant de la perdre dans des circonstances qui restent à préciser.

Dans les séries animées, Bo-Katan a croisé la route de quelques personnages majeurs de la saga. Outre Ahsoka Tano, elle a été confrontée à Obi-Wan Kenobi et même Dark Maul. Aujourd’hui Bo-Katan , qui affirme être la dernière de sa lignée, s’emploie à reconquérir son monde, Mandalore, martyrisé par l’Empire lors de la Grande Purge, un massacre visant à réprimer l’insurrection mandalorienne.

Death Watch est mentionné

Dans quel environnement a été élevé Din Djarin, le Mandalorien ? Tout au long de la série, il est expliqué qu’il est membre de la Tribu, un groupe de Mandaloriens ayant survécu à la Purge conduite par l’Empire sur Mandalore. Or, avec l’épisode trois de la saison deux, il est révélé que Din Djarin serait, selon Bo-Katan, « un héritier de la Death Watch », « une secte de fanatiques qui ont rompu avec Mandalore et la société ».

Ce groupuscule, dont Din Djarin ne connaît ni les intentions ni l’héritage, a « l’intention de parvenir à rétablir la voie ancestrale », poursuit Bo-Katan. Ce serait pour cela que les membres de la Tribu proclament à haute voix, comme pour signer leurs décisions, que « Telle est la Voie » (« This is the Way »). Mais Din Djarin ne semble pas y croire : « il n’y a qu’une voie : la voie de Mandalore », lâche-t-il avant de partir.

Bo-Katan connaît bien Death Watch : elle en a été membre et même la lieutenante de Pre Vizsla, le chef de cette organisation, qui a succédé directement à Tor Vizsla, son fondateur. En pleine Guerre des Clones, Bo-Katan a cherché à renverser la duchesse Satine Kryze, sa sœur, parce qu’elle ne gouvernait pas Mandalore dans la vision la plus rigoriste de la voie mandalorienne.

C’est dans ce contexte que Bo-Katan s’est alliée à Dark Maul pour arriver à ses fins. Mais les circonstances ont amené Bo-Katan à rompre avec Dark Maul quand celui-ci a fini par tuer Pre Vizsla dans un combat singulier pour prendre le contrôle de Death Watch. Elle entra alors en résistance pour libérer et reconquérir Mandalore. Quant à Death Watch, bien que diminué, le groupuscule a survécu.

