Un nouveau film et une nouvelle série Star Wars ont été annoncées par Disney ce lundi 4 mai.

Que le 4 mai soit avec toi ! Ce calembour qui ne marche pas du tout en français est toujours une occasion pour Disney de faire des annonces sur l’univers Star Wars. Et en 2020, l’entreprise américaine est prudente : les deux annonces sont peu précises sur le contenu des productions et n’ont pas de date de sortie. Mais de quoi parle-t-on ?

Tout d’abord, d’un film par le réalisateur Taika Waititi, co-écrit avec la scénariste Krysty Wilson-Cairns. Le réalisateur est connu pour son Thor plutôt réussi, un épisode du Mandalorien au-dessus du lot et son film Jojo Rabbit à l’humour décalé, qui lui a valu un oscar : une comédie présentant la vie d’un jeune Allemand ayant pour idole Adolf Hitler, incarné par Waititi lui-même. Pas très Disney. Krysty Wilson-Cairns a, de son côté, co-écrit le scénario rythmé de 1917, de Sam Mendès. Disney n’a pas annoncé de trilogie : on peut donc s’attendre à un film seul, comme l’excellent Rogue One ou le médiocre Solo.

Ensuite, Disney a annoncé une nouvelle série Star Wars pour Disney+, dirigée, orchestrée et produite par Leslye Headland. Elle a été récemment remarquée pour la série Netflix Russian Doll, particulièrement agréable à regarder, montrant que le thème de la boucle temporelle n’était pas complètement usé. Aucun détail n’a été communiqué sur le thème de cette série.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama