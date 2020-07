Lucasfilm annonce la mise en chantier d'une nouvelle série d'animation, The Bad Batch, qui prolongera la guerre des clones en suivant une unité d'élite anormale. Diffusion prévue en 2021 sur Disney+.

Avec la fin de The Clone Wars, dont la septième et dernière saison est diffusée en streaming, on pouvait se demander quels étaient les plans de Disney en matière de série animée pour Star Wars. En effet, le géant du divertissement a des projets pour le cinéma et pour le petit écran, avec de véritables castings, mais il n’avait rien dit sur ce qu’il comptait faire du côté de l’animation.

On connait désormais la suite du programme : lundi 13 juillet, la toute nouvelle série The Bad Batch a été annoncée par Lucasfilm, la filiale de Disney en charge des licences Star Wars et Indiana Jones. Cette série animée sera proposée en exclusivité sur Disney+, à partir de 2021. Ce que l’on ne sait pas à l’heure actuelle, c’est le nombre d’épisodes et de saisons qui composeront The Bad Batch.

Une unité d’élite anormale

Dans Star Wars, The Bad Batch fait référence à une unité de soldats d’élite qui a sévi pendant la Guerre des Clones, c’est-à-dire entre les épisodes II et III de la saga. Eux-mêmes clones, ils sont considérés comme des expériences ratées (d’où leur nom de bad batch, que l’on peut traduire par mauvaise fournée), puisque leur voix, leur physique et leur attitude diffèrent des autres clones.

Ce groupe militaire, aussi appelé escouade 99, a été introduit dans The Clones Wars sur quelques épisodes des saisons 6 et 7. De fait, The Bad Batch constitue un spin-off de la série animée. Initialement au nombre de quatre (Hunter, Wrecker, Tech et Crosshair), ce groupe intégrera ultérieurement un cinquième membre, Echo, également un soldat clone, qui était détenu par l’ennemi.

Selon le synopsis donné par Lucasfilm, la série suit « les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch alors qu’ils cherchent leur voie dans une galaxie en pleine mutation au lendemain de la Guerre des Clones. Les membres du Bad Batch — une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’Armée des clones — possèdent chacun une compétence exceptionnelle qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage redoutable. Dans l’ère de l’après-Guerre des Clones, ils se lanceront dans d’audacieuses missions de mercenaires pour se maintenir à flot et trouver de nouveaux objectifs ».

Côté production, Dave Filoni, qui a déjà œuvré sur The Mandalorian et The Clone Wars, va officier comme producteur exécutif, avec Athena Portillo (The Clone Wars, Rebels) et Brad Rau (Rebels, Resistance). Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS), qui est également productrice exécutive, sera également la scénariste principale. Le reste de l’équipe inclut Carrie Back (The Mandalorian, Rebels) à la coproduction, Josh Rimes (Resistance) à la production.