Sorti l'année dernière sur Xbox One et optimisé pour les futures consoles de Microsoft, Gears 5 va bénéficier d'une extension solo en décembre. De quoi faire oublier l'absence d'une grosse exclusivité pour les fans de la marque.

Malheureusement, les futurs et futures propriétaires d’une Xbox Series S ou d’une Xbox Series X n’auront aucune exclusivité de taille à se mettre sous la dent d’ici la fin d’année. Cette absence est due au report subi par Halo Infinite, vivement critiqué après une bande-annonce de gameplay décevante. D’ici Noël, il y aura quand même un contenu à découvrir : une extension solo pour Gears 5, a rapporté IGN dans un article publié le 23 octobre.

Sorti en septembre 2019 sur Xbox One, Gears 5 est l’un des meilleurs jeux de la console. Il s’agit d’une véritable vitrine technologique, portée par des graphismes flamboyants et un gameplay d’une efficacité redoutable. Autant dire que les fans y retourneront avec plaisir, surtout que le jeu d’action en vue à la troisième personne recevra des optimisations pour Xbox Series S et Xbox Series X (pour rappel, Gears 5 était déjà magnifique sur Xbox One X).

À lire : Notre test de Gears 5

On va pouvoir relancer Gears 5 en fin d’année

D’après les quelques informations fournies par Zoe Curnoe, productrice de Gears 5, le DLC s’intitulera Hivebusters. Il sera disponible sur toutes les consoles et proposera une durée de vie comprise entre 3 et 4 heures — ce qui paraît suffisant pour en prendre plein la vue et se défouler en massacrant une horde d’ennemis. En revanche, Microsoft n’a annoncé aucun prix pour cette extension. Elle sera peut-être proposée gratuitement à tous les propriétaires de Gears 5. La firme de Redmond partagera davantage de détails au début du mois de décembre.

Le studio The Coalition n’a pas voulu en dire plus sur l’intrigue de cette campagne inédite baptisée Hivebusters. Dans l’univers de Gears, ce nom fait référence à deux choses : une série de comics et le mode Fuite disponible dans Gears 5. Dans ce dernier, un trio de personnages doit participer à une mission suicide consistant à détruire des nids ennemis depuis l’intérieur. Peut-être que le DLC apportera un peu plus de narration à l’expérience, avec une concentration sur les personnages Keegan, Lahni et Mac — membres de la team Scorpio. A priori, on n’y croisera pas Kait Diaz, héroïne charismatique de Gears 5.

En attendant l’arrivée du contenu additionnel, les fans de Gears 5 profiteront de nombreux ajouts gratuits à compter du 10 novembre (date de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S). Outre les améliorations visuelles promises sur les deux consoles (framerate à 120 fps pour le mode multijoueur), deux nouveaux modes de difficultés seront intégrés et on pourra remplacer le personnage Marcus Fenix par l’acteur Dave Bautista. En conclusion, Gears 5 devient sans doute la grosse exclusivité à suivre pour les fans Xbox en cette fin d’année, même si le jeu date de 2019.

